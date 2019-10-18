“美丽中国”旅游推广活动走进泰国曼谷

“美丽中国”旅游推介会现场

人民网曼谷10月17日电（记者孙广勇、赵益普）10月17日，由中国文化和旅游部主办的“美丽中国”旅游推介会在泰国曼谷瑞士酒店隆重举行，这是文旅融合后在泰国曼谷举办的首场大型中国旅游推广活动。中国文化和旅游代表团成员来自吉林、黑龙江、上海、安徽、江西、山东、广东、重庆、甘肃、青海等10个省、市文化和旅游厅（局）。此次活动旨在向泰国旅游业者介绍10省市旅游优质线路，在泰国旅游市场塑造“美丽中国”整体形象，为中泰两国旅游企业搭建信息交流和探讨合作的平台，集中展示中国文化和旅游发展成就。来自泰国政府旅游部门、旅游业界、新闻媒体、航空公司人士等300多人出席了推介会。

中国驻泰国大使馆文化参赞常禹萌表示，中泰两国地缘相近、血缘相亲、文化相通。深化人文交流互鉴是消除隔阂和误解、促进民心相知相通的重要途径。中泰两国人员的密切往来，不断增进两国人民的心意相通，让“中泰一家亲”的传统友谊历久弥新。正值中华人民共和国成立70周年之际，“美丽中国”活动发出了一份热情的邀请，欢迎越来越多的泰国朋友多去中国旅游，去亲身感受和体验中国迷人的文化与俊美的山河，从而更深入地了解和认识中国。

中国旅游代表团团长张新红表示，近年来，中泰文化和旅游交流健康稳定发展，中国已经连续多年成为泰国最大的游客客源国，泰国也是中国重要境外客源来源国之一，今年上半年中国接待泰国43.71万人次，同比增长5.0%。张新红强调，泰国是中国在东南亚重要的合作伙伴，是“一带一路”上的重要节点国家，中国将会继续在泰国加强线上线下中国旅游宣传。中国政府高度重视旅游交流在促进中泰人文交流、促进社会经济可持续发展、增进两国相互理解方面的重要作用。中泰两国政府旅游部门一直密切联系，共同推进旅游领域务实合作。

泰国出境旅游协会会长徐佩山在致辞中表示，感谢中国文化和旅游部选择泰国作为重点国家进行推介。中泰两国旅游业一直在友好的氛围中发展，泰国旅游受益颇多，旅游经济逐步增长，这些成果都离不开两国旅游部门的高度重视。徐会长更期望此次曼谷推介会能给泰国旅游业者带来新的思维和资讯。

泰国旅游与体育部次长绰迪·达出表示，中泰两国长期以来睦邻友好，尤其是近些年来，两国高层互访频繁，在发展全面战略伙伴关系和两国的战略联系方面达成了许多共识。今年，作为东盟轮值主席国，泰国着力推动与中国的合作伙伴关系，促进全方位可持续性发展。绰迪强调，近几年，中国一直是泰国最大的客源国。同时，绰迪也希望在座的泰国旅游业界可以组织更多泰国人去访问中国，体验各地不同的文化和民俗。

本次旅游推介活动是中国文化和旅游部为进一步拓展亚洲旅游客源市场、打造“美丽中国”旅游整体形象而举办的重点活动之一。现场举办了旅游业界交流洽谈、中国文化旅游泰语推介、播放“美丽中国”旅游片，让泰国旅游业者从不同角度深入了解中国旅游线路的内容和特色；通过舞狮、表演中国传统器乐、中国特色舞蹈等丰富多彩的文艺表演，向来宾展示中华文化多姿多彩；通过抽取10省市提供的旅游奖品，抽取南航、东航、海航及泰国携程赞助的机票和住房，让更多泰国业者有机会到中国各地实地体验。继曼谷站后，中国旅游代表团还将在迪拜举办旅游推广活动。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)