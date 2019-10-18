中非合作助力非洲早日实现“零饥饿”

在莫桑比克，万宝非洲与当地农户合作种植的水稻喜获丰收。

万宝非洲供图

10月16日是世界粮食日，今年的主题是“行动造就未来，健康饮食实现零饥饿”。当前世界粮食安全形势整体向好，但仍面临严峻挑战，非洲国家面临的饥饿问题尤为突出。非洲是世界上粮食最不安全的大陆，大约每四人中就有一人营养不良。目前非盟和非洲国家正在积极采取对策。除了非洲自身的努力，国际社会的帮助不可或缺，其中中国的帮助受到广泛好评。

非洲粮食安全面临严峻挑战

根据联合国今年发布的《世界粮食安全和营养状况》报告，全球挨饿人数占总人口的比重在过去几十年持续下降，2015年以来基本保持在略低于11%的水平。但从绝对人数来看，近年来全球挨饿人数逐年增多，2018年达8.216亿。而非洲的情况最为严重。

受多种因素影响，非洲多国今年来粮食安全形势恶化。预计到2050年非洲人口将达25亿，粮食安全将面临更严峻的挑战。

国际粮食政策研究所最新发布的《全球饥饿指数2019》报告显示，在调查的117个国家中，撒哈拉以南非洲国家的营养不良人口增幅最大。报告认为，非洲47个国家的饥饿水平处于“严重”或“警戒”状态，乍得、马达加斯加、也门和赞比亚的饥饿状况令人担忧，而中非共和国的饥饿水平尤为严重。

目前，非洲之角多国的1300万人面临严重饥饿问题，其中索马里有210万人面临严重粮食危机，埃塞俄比亚有810万人迫切需要粮食援助；肯尼亚有约260万人面临严重的粮食不安全状况；南苏丹有635万人处于粮食安全危机水平，超过该国总人口一半。

多重因素影响粮食生产和安全

非洲多国粮食安全形势恶化既有自然因素，也有社会经济因素。

专家指出，极端天气严重影响非洲地区的粮食生产和安全，预计这种风险还会增加。在2018—2019年雨季，南部非洲大部分地区的降雨量创下了近40年来的新低。由于干旱导致粮食歉收，加上强热带气旋“伊代”造成灾害等，津巴布韦今年将有超过700万人面临粮食短缺，占全国人口40%以上。“伊代”同样袭击莫桑比克，导致该国受灾人数185万，大约40万公顷的玉米等农作物和牲畜被冲走，道路、桥梁及其他重要的基础设施遭严重损毁，大批人员需要粮食援助。

除了气候变化因素，武装冲突、政局不稳、贫困、就业机会不足等都是非洲粮食安全状况恶化的重要原因。

最近更新的《全球粮食危机报告》指出，饥饿指数最高的国家通常是仍处于战争状态或近期才摆脱战争的国家。2018年，全世界有1.13亿人急需粮食等物资援助，其中约2/3生活在8个国家：也门、刚果民主共和国、阿富汗、埃塞俄比亚、叙利亚、南苏丹、苏丹和尼日利亚。中非共和国政府与冲突多方代表今年2月才在国际社会调停下就和平协议达成一致；而在苏丹，经济危机和政治不稳定导致2019年大约590万人处于粮食不安全状态。

另外，在粮食生产、加工、储运、消费等过程中的粮食损失和浪费也不容忽视。联合国粮农组织10月14日发布的《2019世界粮食及农业状况》报告指出，全球每年有超过10亿吨粮食被浪费，约有14%的粮食产值在收获后到零售前的一系列环节中遭受损失。据估计，撒哈拉以南非洲每年粮食损失量超过1亿吨。

中国对非援助受到广泛好评

面对严重的粮食危机，非盟和非洲国家正在积极采取对策。非盟2003年通过的“非洲农业综合发展计划”目前正在继续加速推进之中。10多年来的实施结果证明，这一计划促进了非洲农业发展，农业年均增长率较此前数十年明显提高。

在非洲国家应对饥饿问题上，中国是非洲国家的真诚朋友。多年来，中国主动分享粮食安全相关科学与技术，助力非洲国家早日实现“零饥饿”目标。根据最新发布的《中国的粮食安全》白皮书，中国始终将支持非洲农业发展和粮食安全作为对非合作的优先重点领域。中国将继续深入推进南南合作，为实现联合国2030年可持续发展目标中的“消除饥饿，实现粮食安全，改善营养状况和促进可持续农业”作出积极努力。

在去年9月召开的中非合作论坛北京峰会上，中国提出在推进中非“十大合作计划”基础上，推出“八大行动”，其中包括支持非洲在2030年前基本实现粮食安全。今年以来，为帮助非洲国家应对粮食危机，中国政府已对索马里、南苏丹、刚果（金）、莫桑比克等国实施了紧急粮食援助。

除了在紧急时刻的“授人以鱼”，中国更重视“授人以渔”。截至2016年，中国共帮助50多个非洲国家实施近500个农业援助项目，涉及农业种植、粮食仓储、农业机械、农田灌溉及农产品加工等领域。中国的帮助也受到广泛好评。中非合作将助力非洲早日实现“零饥饿”。

在马达加斯加，来自中国的杂交水稻已经扎根当地10余年，极大改善当地的粮食安全状况。经过10多年的发展，目前马达加斯加已经成为非洲杂交水稻种植面积最大、产量最高的国家，首个实现杂交水稻产业链发展。袁氏国际农业发展有限公司马达加斯加杂交水稻项目负责人李艳萍对本报记者说，目前，杂交水稻已在马达加斯加全国各地种植，产量可达到每公顷8—10吨，超出本地产量两倍。杂交水稻在马达加斯加的种植面积已经超过3万公顷，并还在以每年2000多公顷的速度扩大。“我们建立起杂交水稻的整个产业链，包括育种（种子在当地生产、当地销售）、开展技术示范和高产培训等。”

在莫桑比克，万宝非洲农业发展公司（简称“万宝非洲”）已经成为当地重要的粮食企业，并带动当地农民提高农业技术水平，大大提高当地亩产。今年6月，万宝非洲的3.6万亩水稻收割全部完成，总入库稻谷1.7万吨，平均亩产464公斤。

非盟负责农业与农村事务的官员埃德姆表示，非洲与中国在粮食问题上的合作至关重要。中国在减贫和农业领域取得了显著成就，在粮食管理和农产品加工等方面有先进经验，值得非洲国家学习。

（本报约翰内斯堡、罗马10月17日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月18日 12 版）

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