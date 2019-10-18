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迈向没有贫困、共同发展的未来（钟声）

2019年10月18日05:04  来源：人民网－人民日报
 

　　“困扰中华民族几千年的绝对贫困问题即将历史性地得到解决，这将为全球减贫事业作出重大贡献。”10月17日，在第六个国家扶贫日到来之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对脱贫攻坚工作作出重要指示，深刻诠释了中国打赢脱贫攻坚战的世界意义。在世界共同关注的目光中，中国的脱贫攻坚即将决战决胜、全面收官，国际观察人士誉之为当今时代“最有力的中国故事”之一。

　　10月17日，也是国际消除贫困日。消除贫困，是人类的共同使命，是当前备受关注的全球热点问题。3名经济学家获得今年的诺贝尔经济学奖，正是因为他们在减轻全球贫困研究领域作出的突出贡献。评审委员会的声明指出，目前人类仍面临的最紧迫问题之一是减轻各种形式的全球贫困。全球减贫任务有多重？根据联合国发布的报告，截至2018年，全球仍有8.2亿人无法解决温饱问题，且近年来挨饿人数在逐年增加。正因为此，联合国2030年可持续发展议程将减贫列为第一项可持续发展目标。

　　全球视野下，中国取得的减贫成就尤为亮眼。改革开放40多年来，按照世界银行每人每天1.9美元的国际贫困标准，中国8亿多贫困人口脱贫，对世界减贫贡献率超过70%，是全球最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家。中共十八大以来，中国6年累计减贫8239万人，年均减贫1300多万人，平均每分钟近30人摘掉贫困帽子。这是当之无愧的“当惊世界殊”的发展成就！世界银行前行长金墉认为，中国扶贫事业是“人类历史上最伟大的事件之一”。美国库恩基金会主席罗伯特·库恩则指出：“未来的历史学家在撰写我们这个时代的编年史时，其中一个特写章节很可能就是中国的精准扶贫。”

　　“如果不把中国计算在内，全球贫困人口不但没有减少，反而在增加。”联合国贸易和发展会议今年发表的研究报告特别指出，中国为全球减贫事业作出了巨大贡献。中国为什么行？全球关注减贫事业的人们共同探寻着答案。

　　越来越多的国际人士认识到，答案就在于中国人民积极探索、顽强奋斗，走出了一条中国特色减贫道路。新中国成立70年来，中国共产党坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持以人民为中心的发展思想，带领全国各族人民持续向贫困宣战。中共十八大以来，党中央把脱贫攻坚摆到更加突出的位置。特别是2013年11月提出“精准扶贫”理念以来，中国汇聚全社会磅礴力量，有效实施精准扶贫精准脱贫基本方略，成为指导打赢脱贫攻坚战的关键。

　　中国的精准扶贫实践，为全球减贫提供了重要借鉴，越来越多各国人士到中国参观、取经，老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬就分别专门到湖南十八洞村、福建宁德考察扶贫工作。联合国大会2018年通过关于消除农村贫困的决议，专门把中国倡导的“精准扶贫”等理念和实践写入其中。联合国秘书长古特雷斯称赞：“精准减贫方略是帮助最贫困人口、实现2030年可持续发展议程宏伟目标的唯一途径……中国的经验可以为其他发展中国家提供有益借鉴。”

　　奋斗成就奇迹。中国高质量打赢脱贫攻坚战，确保到2020年现行标准下农村贫困人口全部脱贫，意味着中国将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的第一目标，给全球减贫与发展事业注入强劲动力。中国正在积极参与全球减贫治理，加强经验交流共享，共同推进国际减贫合作。毫无疑问，世界各国都应当积极加入共同的可持续发展进程中来，携手努力，为共建一个没有贫困、共同发展的人类命运共同体而不懈奋斗。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月18日 03 版）
(责编：曹昆)
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