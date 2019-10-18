中国国务院新闻办公室日前发布《新时代的中国与世界》白皮书持续引发国际社会热烈反响。接受本报记者采访的国际人士认为，白皮书向世界表明了中国绝不会走霸权主义道路的决心，增进了国际社会对中国发展的了解。中国提出构建人类命运共同体，着眼解决当今世界面临的现实问题、实现人类社会和平永续发展，以天下大同为目标，开辟出合作共赢、共建共享的发展新道路，为人类社会发展提供了新的选择。

“成为维护世界和平稳定支柱力量”

从践行和平共处五项原则到提出构建人类命运共同体理念，70年来，中国推崇和平合作、倡导互利共赢的理念既一以贯之又渐次升级，为动荡多变的国际格局带来正能量。白皮书指出，中国绝不走“国强必霸”的路子。无论国际形势如何变化，无论自身如何发展，中国永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围。

“正如白皮书所述，中国发展为世界和平与发展注入了正能量。”塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇表示，过去70年里，中国坚定不移在和平共处五项原则基础上发展同各国的友好合作，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，为维护世界和平作出了重要贡献。中国已成为联合国第二大维和预算摊款国和经常性预算会费国，是安理会常任理事国第一大出兵国。中国不仅为维护世界和平贡献了中国理念，还付诸实际行动。

“中国走和平发展道路对世界来说意义重大。只有各国都走和平发展道路，各国才能共同发展，国与国才能和平相处。”美国丹佛大学国际关系学院教授赵穗生表示，中国用承诺和行动告诉世界，中国将坚持走和平发展道路，奉行互利共赢的开放战略，继续同世界各国一道推动构建人类命运共同体。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部长阿巴斯·扎基深有感触地说，中国“胸怀全球”“想世界之所想”，为建设更加美好的世界贡献力量。中国一直以来坚持走和平发展道路，不断传播正能量，“已成为维护世界和平稳定支柱力量”。

“白皮书表明中国绝不走霸权主义道路的决心。随着中国在国际舞台上的重要性不断提升，中国为维护世界和平稳定所发挥的作用也越来越大。”巴西里约联邦大学公共政策学教授埃米尔·萨德表示，一直以来，中国在化解国际冲突、提供和平解决方案方面发挥了重要作用。

“为世界经济稳定增长注入正能量”

当今世界，各国的前途命运从来没有像现在这样紧密相连。白皮书中说，世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。中国人民不仅希望自己过上好日子，也希望其他国家人民过上好日子。中国将与各国加强互利合作，促进交流互鉴，弥合发展鸿沟，走出一条公平、开放、全面、创新的共同发展之路。

“当前世界经济存在不确定性，中国始终坚持开放发展、互利共赢，为世界经济稳定增长注入正能量。”坦桑尼亚主流媒体《卫报》国际版主编本杰明·麦格纳表示，中国在全面实现自身发展的同时，还努力促进南南合作，帮助世界上更多人脱贫、过上体面的生活，是全球发展的重要贡献者。共建“一带一路”让更多国家和地区分享到中国发展的红利。

“作为世界第二大经济体，发展的中国为世界各国提供了历史性发展机遇。”老挝中华总商会会长布拉帕表示，正如白皮书所述，中国倡导同舟共济，促进了贸易和投资自由化便利化。中国正与其他发展中国家分享发展成果，通过共建“一带一路”，深化互利合作，帮助老挝等发展中国家走向繁荣，“为建设更加美好的世界贡献力量”。

约万诺维奇表示，“一带一路”倡议提出6年来，得到国际社会越来越多的认同和支持，沿线国家和地区踊跃参与共建。“人们认识到，这不是中国谋求一己私利的工具，而是同多国共享发展机遇和发展经验的国际公共产品。共建‘一带一路’集中反映了中国的全球治理观，那就是共商共建共享。”

美国乔治·布什美中关系基金会主席、前总统老布什之子尼尔·布什表示，“一带一路”倡议是一个非常重要的合作构想，旨在通过提升一些国家的基础设施建设水平，实现全球共同发展和繁荣。“我始终认为这是一个积极的倡议，迄今为止这一倡议已经取得了良好效果。”

“为世界贡献中国智慧和中国方案”

70年来，越来越多中国理念成为国际共识。接受本报记者采访的专家学者都注意到白皮书中提到的构建人类命运共同体，并对这一理念表示认同和赞赏，认为这既是中国方案，也是人类社会发展的内在需要。

“中国在全球治理中发挥着重要作用。中国一向反对霸权，通过参与金砖国家等合作机制，中国正积极倡导构建多极化世界，推动经济全球化进程。”萨德表示，“构建人类命运共同体，致力于打造多元、包容、和平、稳定的世界，是中国面对当今世界不稳定局势提出的绝佳解决方案。”

“中国为世界贡献中国智慧和中国方案。”扎基指出，构建人类命运共同体理念着眼于人类长远共同发展，让动荡多变的国际局势看到了前行的方向。

“中国发展为广大非洲国家提供了借鉴经验，构建人类命运共同体理念对于发展国际关系具有重要指导意义。”麦格纳说，新中国成立70年来取得的成就足以让历史铭记。共建“一带一路”作为构建人类命运共同体的实践平台，将众多国家的命运紧密联系在一起。“新中国成立70年来的非凡发展故事提醒我们，要不断变革，不断奋斗，才能创造美好未来。”

（本报北京、布鲁塞尔、华盛顿、开罗、里约热内卢、约翰内斯堡、曼谷10月17日电 记者邹志鹏、任彦、张梦旭、黄培昭、朱东君、吕强、孙广勇）

《 人民日报 》（ 2019年10月18日 03 版）

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