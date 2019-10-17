廉正保回忆为国家领导人会见外宾做速录往事

廉正保，曾任中国驻纳米比亚大使、中国驻纽约总领馆和休斯顿总领馆副总领事、外交部档案馆馆长，从事外交工作42年，亲历了诸多重要的外事活动：跟随周恩来总理访问越南、朝鲜；随邓小平访问法国、美国；见证周恩来与柯西金在北京机场的秘密会谈、基辛格秘密访华、尼克松总统访华、中苏边界谈判、中美建交谈判等。近日，廉正保作客人民网，分享他外交生涯中的难忘经历。

身临外交现场为毛主席、周总理做速记

资料图片：1972年9月，周恩来总理（桌右侧正中）在人民大会堂与日本首相田中角荣会谈，桌末端为廉正保

1956年，廉正保从外交学院毕业后进入外交部工作，入部不到两周就被干部司选派到北京速记学校学习。他的外交生涯就是从为领导人会见外宾做速记开始的。

廉正保曾在周总理会见外宾时做速记，累计达200多场次。在随周总理工作的日子里，他严谨细致的工作作风给廉正保留下十分深刻的印象。

“有一次周总理会见一位来访的非洲国家总理，从头天晚上12点一直谈到第二天早晨8点，期间只休息了半小时用夜餐。”廉正保回忆道，“周总理是位天才的外交家，出口成章，思维缜密，逻辑性强，连素有‘美国第一说客’之称的基辛格都感到自愧不如。”

周总理非常关心工作人员。廉正保谈到，当时中国的速记员还是用手写，记录后还需翻译整理，非常辛苦。有一次，周总理看到基辛格的工作人员用机器做记录，特意在中间休息时去见了这两位美国记录员，回来还细致询问廉正保中国是否也能研发做记录的机器。“上世纪90年代，速记界泰斗唐亚伟教授组织人员研发了中文速录机，极大地提高了工作效率，减轻了工作人员的辛劳，完成了周总理关心和交代的任务。”廉正保自豪地说。

廉正保也曾为毛泽东主席做过十几次速记。“为毛主席做记录时既兴奋又紧张，生怕漏掉一个字，错过一个闪光点。”廉正保笑着说。毛主席重视全文谈话记录，从细节中了解对手。1971年7月基辛格秘密访华时，周总理同他谈了18个小时。会谈尚未结束，记录还没有整理好，毛主席就催着要看谈话记录，并传下话来：“记录不要删节，废话不要删掉，我什么都要看。”“我不敢怠慢，一字不落地记录和整理了双方谈话的全部内容。”廉正保说，“我把基辛格在周总理宴请他时讲的笑话都记录下来，毛主席看了非常满意。”

廉正保最后一次为毛主席会见外宾做速记，是在1976年4月30日，毛主席会见新西兰总理马尔登。当时毛主席谈话吐字已不清楚，廉正保只能根据转述来记录。“就是在这次会见后，毛主席给陪同会见的华国锋总理写下了‘你办事，我放心’，这是我事后才知道的。”

资料图片：1987年9月，邓小平在人民大会堂会见基辛格博士，后排右一为廉正保。

亲历中美关系正常化 中国在台湾问题上绝不退让

在随邓小平会见外宾的过程中，廉正保也亲临中美关系谈判现场。他回忆说，尼克松总统1972年访华后的美国三届政府，一直没有对中美关系正常化采取实质性的步骤。直到1978年，卡特总统才把中美关系正常化提上日程，通过几个渠道向中方传递信息，下决心同中国实现关系正常化，于是中美开始了建交谈判。

1978年，白宫中国问题专家奥克森伯格专门约见当时作为外交部美大司美国处副处长到访美国的廉正保，并提出，中美建交条件已经成熟，卡特总统已决定年内同中国建交，希望中国不要错失良机。廉正保随后将这些信息转达给了邓小平。为加速谈判进程，邓小平决定亲自同美方谈，在美方承诺“只有一个中国，台湾是中国的一部分”，同意“断交、撤军、废约”三原则后，邓小平果断决定把美国售台武器问题、外交房产问题等留待建交后双方通过谈判解决，双方很快达成建交协议。

廉正保表示，在涉及中国核心利益的台湾问题上，邓小平毫不退让。他回忆说，美国两党总统候选人在竞选期间大打“中国牌”，拿台湾问题说事，似乎成为惯例。1980年美国共和党总统候选人里根为了在竞选中获胜，甚至扬言，一旦当选，将恢复美国同台湾的“官方”关系。对此，中方强烈抗议。邓小平对当时的副总统候选人乔治·布什说：“如果以为中国有求于美国，以致一旦里根的言论付诸实行，中国也只好吞下，别无选择，那完全是妄想。中国决不会吞下这枚‘苦果’”。里根感受到中国政府的坚定立场，入主白宫后，在对华关系上有所收敛，也没有兑现其与台湾建立“官方”关系的承诺。

1993年克林顿宣誓就职后，中美关系麻烦不断。1995年6月，美国公然允许李登辉访美使两国关系降到最低点。回忆起这次来自美国的外交挑衅，廉正保表示，当时他在中国驻纽约总领馆担任副总领事，和同事密切观察动向、了解情况并及时上报国内。“当时中国政府采取了一系列强有力的反制措施，包括对台湾以北的海域发射了6枚地对地导弹；解放军在东海进行大规模导弹火炮演习；中国政府还断然召回驻美大使李道豫，这在中美外交史上是第一次。”

显然，美国低估中国政府和人民在台湾问题上的决心和意志是错误的。“美国《纽约时报》披露，克林顿对他1995年允许李登辉访美感到后悔，说这是他‘任期内有关中国事务的两大错误之一’。”廉正保说。

出使纳米比亚 推动中纳友好合作

1996年6月，廉正保出任中国驻纳米比亚大使。虽然在纳米比亚工作时间不到三年，但这段经历给他留下了非常深刻和美好的印象。

在纳米比亚任职期间，廉正保与受人民爱戴的开国元勋努乔马总统结下了深厚的友谊。“努乔马总统对中国非常友好，曾十几次访问中国，把中国作为他的第二故乡。”廉正保说。

提到这段珍贵的友谊，廉正保分享了一桩难忘往事。当时，他受努乔马总统邀请到南部参加中国援建的扬水站竣工仪式，随后努乔马总统邀请他一起登山。第二天凌晨，外面还漆黑一片时，他们深一脚，浅一脚爬到山顶。站在山顶，看着冉冉升起的太阳，努乔马让大家举起旗帜，唱起了《国际歌》。“当时的场面十分热烈，大家都豪情满怀。那一幕令我至今难以忘怀。”

廉正保在任期间，中国帮助纳米比亚建立了纺织厂、渔业加工厂、拖拉机厂等多个项目。“中纳友好合作关系可以用两个‘第一’来体现。一是中国在纳米比亚建立了在海外第一个航天测控站，为我国航天事业发展做出重要贡献；二是中国在纳米比亚收购建设了海外第一座大型铀矿，彻底改变了中国核燃料供应铀方面受制于人的局面。”廉正保表示。

“只争朝夕”撰写《我为共和国做速记》

“多少事，从来急，天地转，光阴迫。一万年太久，只争朝夕。”尼克松总统在1972年访华致祝酒词时引用了毛主席这段诗词，并表示，“现在是争朝夕的时候。”廉正保对此深有感触。

在新中国成立70年之际，廉正保分享了在他撰写的《我为共和国做速记》一书中，李肇星外长为其作序时写的一段话，寄以对祖国未来的坚定信心和美好期盼：“在新时代的今天，我们更应以‘只争朝夕’的精神，积极贯彻落习近平主席的一系列外交新思想、新观念、新倡议，为实现民族伟大复兴的’中国梦’而团结奋斗!”

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