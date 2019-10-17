新华社北京10月17日电 新闻背景：英国“脱欧”大事记

新华社记者

2016年6月23日，英国举行公投，52%的投票者选择“脱欧”。

2016年7月13日，特雷莎·梅接替卡梅伦就任英国首相。

2017年3月29日，“脱欧”程序正式启动。根据英国与欧盟的协议，英国将在2019年3月29日正式“脱欧”。

2017年12月15日，欧盟宣布，与英国在“分手费”等核心议题上取得“足够进展”。

2018年11月25日，欧盟正式通过此前与英国达成的退出协议和“英欧未来关系宣言”两份政治文件，统称“脱欧”协议。

2018年12月12日，特雷莎·梅在保守党议员举行的不信任投票中过关，得以继续担任保守党领袖与首相职务。

2019年1月15日，英国议会下院以432票反对、202票支持的投票结果否决了政府与欧盟达成的“脱欧”协议。

2019年3月12日，英国议会下院以391票反对、242票支持的投票结果再次否决“脱欧”协议。

2019年3月13日，英国议会下院投票决定，反对英国在任何情况下“无协议脱欧”。

2019年3月21日，欧盟同意英国提出的推迟“脱欧”申请，并为“脱欧”最终期限提供“二选一”时间表：如果英国议会下院能通过“脱欧”协议，将允许“脱欧”期限延至5月22日；如果英国议会下院未能通过协议，则英国必须在4月12日前做出新抉择。

2019年4月8日，英国议会正式通过一项法案，要求特雷莎·梅再度向欧盟寻求推迟“脱欧”，以防止4月12日出现英国“无协议脱欧”的局面，法案经女王伊丽莎白二世签署后正式生效。

2019年4月10日，欧盟成员国领导人举行特别峰会讨论英国“脱欧”问题，最终同意将“脱欧”期限延长至10月31日。

2019年5月24日，由于英国“脱欧”僵局难破，特雷莎·梅宣布将于6月7日辞去英国执政党保守党领导人一职，并留任首相至保守党选出新党首。

2019年7月24日，英国保守党新党首鲍里斯·约翰逊正式就任英国首相。他强调，英国一定会在10月31日的期限前完成“脱欧”，相信英国能与欧盟达成一份新的、更好的“脱欧”协议。

2019年10月2日，英国政府正式向欧盟递交了新“脱欧”方案，内容包括在英国“脱欧”后一定期限内，进入北爱尔兰的商品需符合欧盟标准，但同时，北爱尔兰将与英国其他地区同步退出欧盟关税同盟。

2019年10月17日，欧盟委员会主席容克宣布，欧盟委员会与英国政府就英国“脱欧”达成协议。

(责编：贾文婷、徐祥丽)