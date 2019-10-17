新华社华沙10月17日电 通讯：一位波兰老人的中国情缘

新华社记者张章 陈序

“我最后一次到中国是在几年前，中国的面貌和几十年前相比变化巨大。那里有鳞次栉比的高楼，人们的思想也更加开放包容。”波兰前驻华大使兹齐斯瓦夫·古拉尔赤克近日在他位于首都华沙的家中接受新华社记者采访时说道。

如今已是耄耋之年的古拉尔赤克住在华沙华人最集中的小区。八仙桌、太师椅、瓷器、字画、各种中式工艺品、与中国友人的合影……古雅的陈设让他的公寓看起来好似一位思古怀旧的中国老人的家。古拉尔赤克有着讲不完的中国故事。

波兰是最早与新中国建交的国家之一。1949年10月7日，两国建立大使级外交关系。4年后，年仅17岁的古拉尔赤克被波兰高等教育部选派到中国留学。从那时起，他便与中国结下了不解之缘，也见证了中国的发展变化和波中友好关系的发展。

古拉尔赤克告诉记者，从时间上看，中国经济发展虽然起步较晚，但速度非常快。中国用了几十年，就发展成为世界第二大经济体。现在中国的面貌和几十年前相比已经是天壤之别。

古拉尔赤克先后在波兰驻华大使馆工作过近20年。卸任大使后，他还曾担任波兰总统等政要的中国问题顾问，一直致力于推动波中友好关系发展。鉴于他出色的外交工作以及为波中友好做出的突出贡献，他多次获得波兰政府嘉奖，并于2001年被授予“北京荣誉市民”称号。

古拉尔赤克与中国的不解之缘不仅体现在他一直从事对华工作，也缘于他浪漫的爱情故事。

古拉尔赤克的夫人来自中国，两人相识于他在中国留学时，在相处了一段时间后，他们决定结婚。在那个特殊年代，跨国婚姻是很不寻常的。“当时波中关系非常好，因此我们的婚姻得到了波兰外交部的同意，在中国据说是经过周恩来总理的特批。”

执子之手，相伴六十载。三年前，夫人离世，古拉尔赤克悲痛不已，心中满怀对她的思念之情。

古拉尔赤克前后在中国工作生活近30年。在波兰工作期间和退休后，他每年也都会去中国几次，或出差，或探亲访友。如今虽然年事已高，但仍关注着中国。“我家电视有中文频道，我时常会看中国的电视节目。”

“我的一生都致力于波中友好。”古拉尔赤克说，“今年是新中国成立70周年，也是波中建交70周年，我衷心希望我的祖国和中国都能够繁荣强大，两国人民都能够幸福，也希望两国友好合作的大门永远敞开。”

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