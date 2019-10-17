通讯：创造奇迹的70年——埃及作家卡迈勒·贾巴拉的新作谈中国发展

新华社开罗10月17日电通讯：创造奇迹的70年——埃及作家卡迈勒·贾巴拉的新作谈新中国发展

新华社记者涂超华 吴丹妮

埃及官方《金字塔报》专栏作家卡迈勒·贾巴拉的新作《创造奇迹的70年》日前在开罗问世。这本书的封面“很中国”：鲜红的底色上印着一大四小五颗金黄色的五角星。

“是中国在过去70年里取得的发展奇迹激励我编著了这本书。”身材高大的贾巴拉声音洪亮。他说自己多次访问中国，目睹了中国的发展，这本书的创作完全基于他个人在中国的经历、观察、交流与思考。

贾巴拉曾是一位资深媒体人，现在是专栏作家，他还是埃及外交事务委员会成员。他在开罗告诉新华社记者，早在20多年前他便与中国结下不解之缘。

改革开放的中国经济实现了持续快速发展，这让时任《金字塔报》记者的贾巴拉对这个同样有着悠久文明历史的东方大国充满了兴趣和好奇，经常通过各种渠道了解中国。

《金字塔报》是埃及也是中东地区极具影响力的报纸。上世纪90年代，正值鼎盛时期的《金字塔报》陆续在全世界许多国家设立了记者站。贾巴拉不止一次跑到社长、总编辑的办公室，说服他们在北京设立分支机构，重视对中国的报道。

“当时我有种强烈的预感，中国会很快发展成一个令全世界瞩目的国家，我们的报道应该及时跟上，让埃及乃至阿拉伯国家的读者获得中国发展进步的信息。”贾巴拉说。

1997年，贾巴拉因报道香港回归第一次踏上中国的土地。那一次他还访问了北京、天津等城市，对中国的兴趣越发强烈。

2001年，贾巴拉被派驻日本，也因此有更多机会到中国采访。他去了中国许多城市，深刻感受到当地欣欣向荣的发展脉动。他坦言，作为派驻日本的记者，采写关于中国的报道却比日本的还多。

2010年，贾巴拉将早年有关中国的作品结集出版。“每次访问中国，我都能看到巨大的变化，这促使我不断提升和更新我的认知。”贾巴拉说。

自2013年起，“一带一路”倡议就成了贾巴拉的研究重点。他在《创造奇迹的70年》一书中对中方这一倡议给予了高度评价。这本新书精选了他近两年来为《金字塔报》专栏撰写的有关中国的部分文章。

翻阅新书，处处能够感受到作者深邃的观察、独立理性的思考。今年年初，卡迈勒到访新疆，实地了解中国反恐和去极端化工作。他把一路的经历写成专栏文章分享给阿拉伯地区的读者，反驳了西方媒体许多歪曲不实报道。

《创造奇迹的70年》得到了读者的认可。埃及前驻华大使穆罕默德·努埃曼·贾拉勒在新书序言中说，喜欢这本书源于作者对传播准确信息的珍惜和重视。他认为这本书立足事实、分析深入，具有重要的学术价值。

对于贾巴拉而言，出版新书不仅出于对中国的热爱，也出于对自己祖国朴素的使命感。他真诚地对记者说，自己想把中国的经验介绍给埃及，希望埃及取得和中国一样的进步。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)