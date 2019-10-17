加纳官员：中国扶贫成就为加纳提供宝贵经验

新华社阿克拉10月16日电（记者许正）加纳北部开发局联络部官员乔治·夸贝纳近日接受新华社采访时表示，中国在过去数十年中的扶贫成就为加纳提供了宝贵经验。

今年7月，夸贝纳随团访问了广西和山东等地的农村地区，这次中国行让他对中国的扶贫成效“感到震惊”。

“呈现在我眼前的中国农村有着平整便捷的公路，农业快速发展，孩子们正在接受良好的教育，”夸贝纳说，“很难想象，这些地区在过去是贫困地区。”

夸贝纳说，让他印象深刻的是中国一些农村地区因地制宜，发展富农产业。“我看到有的地区发展特色种植，将火龙果和桑葚放到电商平台上售卖，很快成为这一地区的主要产业，带动了当地农民迅速致富，这种模式很值得学习。”

在与中国基层官员的交流中，夸贝纳发现“对于贫困家庭的界定，他们有合理的标准。基层官员挨家挨户地到贫困家庭中走访，对每一家的情况都十分了解。这使得他们能够更好地开展扶贫工作。”

他说：“这些从事扶贫工作的中国官员为我们树立了很好的榜样。”

西非国家加纳的经济以农业为主，工业基础相对薄弱。近年来，该国政府提出“一区一厂”计划，即吸引投资者在加纳每个区至少建设一个中大型工厂，以期进一步发展经济，给当地民众带来更多的就业机会。

夸贝纳说，目前，加纳贫困地区，尤其是地理位置相对闭塞的北部地区，正面临着基础设施薄弱、缺乏支撑产业等问题，阻碍了这些地区的发展。

他说：“中国的扶贫经验给我们提供了有益的借鉴。我们也热切希望能有越来越多的中国投资者来加纳投资兴业。”

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)