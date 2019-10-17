新华社华盛顿10月16日电 （国际观察）美民主党“三足鼎立” 总统初选“四辩”沃伦领跑

新华社记者孙丁 刘阳 王超

2020年美国总统选举民主党竞选人初选第四轮电视辩论15日晚在俄亥俄州举行，12名获取登场资格的民主党人就美国内政外交热门话题展开激烈舌战。虽然美国总统特朗普因“电话门”事件遭到弹劾的话题受到一定关注，但辩论仍主要围绕一系列传统话题展开。

分析人士指出，“进步派”人士、马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦近来势头强劲，成为此轮辩论的领跑者。她与曾任美国副总统的乔·拜登、第二次参选的“左翼老将”伯尼·桑德斯形成的“三足鼎立”之势越发明朗。

传统话题仍是重点

此次电视辩论是国会众议院9月下旬启动对特朗普的弹劾调查以来民主党总统竞选人首次公开交锋。各竞选人如何评述弹劾调查成为舆论关注焦点之一，主持人当晚抛出的第一个问题就与此有关。

在场12名竞选人几乎一致表态支持弹劾特朗普，并指责白宫阻挠调查。美国有线电视新闻网分析说，这些竞选人之间分歧无数，但在弹劾特朗普一事上达成高度共识，一定程度上反映出民主党选民的情绪。

不过，弹劾问题并未主导当晚辩论，话题很快被引至医保、收入公平、气候变化、国家安全、枪支暴力、移民等传统话题。《今日美国报》和美国萨福克大学今年早些时候进行的一项联合民调显示，医保、移民、经济、气候变化、教育、税收等是民主党选民最想在辩论中听到的话题。分析人士认为，弹劾话题虽然热度很高，但竞选人很难仅凭打“弹劾牌”就赢得选票。

沃伦成为焦点人物

据统计，当晚发言时间最长的竞选人是沃伦，很多话题围绕她的表态展开。美国弗吉尼亚大学政治研究中心主任拉里·萨巴托在社交媒体上写道，沃伦是为此轮辩论定调的人，她的观点被多个对手引用，而这些都只会发生在领跑者身上。

拜登支持率原本高于沃伦，但“电话门”事件将他牵涉其中，特朗普指责他曾干预乌克兰司法为儿子亨特“出头”，这导致拜登选情受到一定拖累。美国昆尼皮亚克大学一项最新民调显示，在民主党选民或倾向于民主党的独立派选民中，沃伦支持率已经反超拜登位居第一。

沃伦现年70岁，曾在哈佛大学、宾夕法尼亚大学等美国知名高校教授法律课程。她从2013年开始出任联邦参议员，于今年2月宣布竞选美国总统。作为“进步派”代表人物之一，沃伦倡导对富人和大企业加税、免除公立大学学费、应对气候变化、实施“全民医保”、加强对科技企业监管等政策。

美国布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·韦斯特在接受新华社记者采访时说，沃伦在民调中的突出表现使她成为“靶子”。在接下来的一段时间里，沃伦的立场和主张会受到进一步审视，对手们会想办法遏制她的势头。

三足之势越发明朗

观察人士指出，尽管沃伦势头正劲，但眼下拜登依旧占据优势。昆尼皮亚克大学上述民调显示，近半数受访者认为拜登是2020年代表民主党挑战特朗普的最佳人选，只有21%的人选择沃伦。

2009年至2017年奥巴马执政时期，拜登担任美国副总统。在此之前，拜登是特拉华州联邦参议员，任职时间达36年，并曾出任国会参议院外交委员会主席。按照拜登自己的说法，他的优势在于政治经验和能力，他无需时间适应就能履行好总统职责。

值得一提的是，为抵消“电话门”事件造成的负面影响，拜登近期出击更为主动，比如加大了对特朗普的抨击，还在此次辩论中直接反驳沃伦有关中东政策的主张。

除了争夺首位的拜登和沃伦外，桑德斯长期在各项民调中稳坐民主党总统竞选人支持率排名第三把交椅。前不久，78岁的桑德斯因心脏病接受支架手术，引发外界对他身体的担忧。不过他在此次辩论中依旧呈现出据理力争、精力充沛的形象，还不时幽默一把。美国《纽约时报》评论版专栏作家贾迈勒·鲍伊为他的表现打出高分，称这可能是他在这么多场辩论中发挥最好的一次。另就竞选筹款而言，桑德斯的成绩也要好于沃伦和拜登。

分析人士指出，随着各竞选人台上台下较量的不断升温，拜登、沃伦和桑德斯“三足鼎立”之势越发明朗。

美国民主党全国委员会在党内预选阶段共安排了12轮电视辩论，这些辩论将持续至明年上半年。经过前三分之一阶段的4场“预热”，各竞选人接下来台前幕后的角逐必将更加激烈。（参与记者：邓仙来）

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