三部中国题材影片参评第92届奥斯卡奖最佳动画长片奖项

新华社洛杉矶10月16日电（记者高山）美国电影艺术与科学学院（以下简称影艺学院）16日宣布，将有32部动画片参加第92届奥斯卡奖最佳动画长片奖项的评选，三部中国题材的动画片包括国产动画片《哪吒之魔童降世》以及中美合拍动画片《雪人奇缘》和《白蛇：缘起》参与角逐。

今年入选奥斯卡奖最佳动画长片初选名单的影片数量创下新高。根据影艺学院的声明，参评最佳动画长片类别的影片也可同时参加其他类别的评选，如最佳影片等。

国产动画片《哪吒之魔童降世》取材于中国经典神话故事，此前已被选定代表中国内地参加第92届奥斯卡最佳国际电影奖的评选。该片已成为中国内地票房最高的动画片，并跃居中国内地影史总票房第二位，内地票房已超49亿元人民币。

取材自中国民间传说的《白蛇：缘起》将视角投向白娘子与许仙的前世。出品方中国追光动画和美国华纳兄弟公司曾表示，《白蛇：缘起》是华纳在中国的第一部合拍动画作品，也是其第一部中国本土题材作品；华纳的加入既体现出其积极融入中国文化、参与本土制作的决心，也为该片带来更大的国际舞台和更多期待的目光。

《雪人奇缘》由总部位于上海的东方梦工厂携手总部位于美国加州的梦工厂动画共同打造，也是东方梦工厂的首部原创动画电影。影片讲述中国女孩小艺在自家楼顶意外发现了小雪人“大毛”, 并和小伙伴一起，经历艰辛和考验护送小雪人重返位于喜马拉雅山的家园，带给全球观众一段从上海到喜马拉雅雪山的奇妙旅行，让观众遍览长江、黄山、乐山大佛、喜马拉雅山等美景。

东方梦工厂首席执行官朱承华对新华社记者表示：“我们非常高兴这部由东方梦工厂和美国梦工厂动画合拍的当代中国故事获得全球观众的喜爱。”

《哪吒之魔童降世》《雪人奇缘》《白蛇：缘起》将面临迪士尼的《冰雪奇缘2》《玩具总动员4》、梦工厂动画的《驯龙高手3》以及日本的《天气之子》、法国的《喀布尔的燕子》和西班牙的《克劳斯：圣诞节的秘密》等诸多强手的激烈竞争。

第92届奥斯卡奖将于明年1月13日公布提名名单，2月9日在好莱坞杜比剧院举行颁奖礼。

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