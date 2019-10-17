阿根廷电视台播出“辉煌70年中国电视月”系列节目

人民网布宜诺斯艾利斯10月17日电（记者 姚明峰） 10月16日，“辉煌70年中国电视月”系列节目吹风会在阿根廷公共电视台总部举行，吹风会通过该台官网向阿根廷民众进行现场直播，驻阿根廷大使邹肖力及阿公共电视台台长佩雷拉出席活动。

“辉煌70年中国电视月”系列节目在中华人民共和国成立70周年之际，以阿根廷人的视角和方式讲述中国故事、中阿合作故事，增进阿根廷民众对现代中国和中阿关系发展的了解，是中阿在电视领域又一重要创新合作成果。

邹肖力大使表示，中国驻阿使馆愿同阿公共电视台一道，继续推动两国新闻媒体界加强交流合作，向两国观众奉献更多更好的新闻和影视作品，进一步增进两国人民相知相亲，助力中阿友好合作取得新成果。在当前形势下，这对于中阿各界坚定信心，巩固互信，携手开创更加美好的未来具有特殊重要意义。

佩雷拉台长表示，“辉煌70年中国电视月”系列节目能够让阿根廷民众深化对中国这个古老而又年轻、传统与现代并蓄的神奇国度的认识，拉紧两国人文纽带、促进民心相通，也有助于推动中阿各领域务实合作取得丰硕成果。希望两国媒体以“辉煌70年中国电视月”系列节目的播出为契机，继续加强互学互鉴和彼此工作模式对接，推动交流合作迈上新台阶，为两国人民奉献更多视听盛宴。

据悉，“辉煌70年中国电视月”由中国驻阿根廷使馆、中央广播电视总台和阿根廷公共电视台联合制作，分别在阿根廷和中国拍摄，重点介绍新中国成立70周年及相关庆祝活动、“一带一路”倡议和中阿各领域合作成果。系列节目共八集，前三集已在公共电视台黄金时间播出，得到阿各界友人和旅阿华侨华人热烈欢迎和积极评价，后五集将在10月至11月陆续播出。

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