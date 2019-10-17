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约旦官员学者呼吁借鉴中国发展智慧

2019年10月17日13:42  来源：新华网
 

　　新华社安曼10月16日电（记者林晓蔚　冀泽）由中国驻约旦大使馆和约旦《言论报》共同主办的庆祝中华人民共和国成立70周年研讨会16日在安曼举行。与会约方专家学者表示，中国通过具有自身特色的发展模式实现快速发展，阿拉伯国家应借鉴中国发展智慧、分享中国发展红利。

　　约旦-中国友好协会主席贾迈勒·达穆尔说，热爱和平的中国人民在70年间实现了从积贫积弱的国家到全球第二大经济体的重大飞跃。

　　约旦外交部亚太司司长马利克·特瓦勒认为，在中阿合作论坛和“一带一路”倡议框架内，约中关系在各个领域都得到加强。中国已成为约旦第三大贸易伙伴。他希望中国能继续加强对约投资。

　　约旦《言论报》研究中心主任哈立德·舒杰兰称赞中国全面的发展进步，认为当今中国已成为世界发展的重要引擎。他呼吁扩大约中两国的文化交往，鼓励更多当地学生到中国留学，并促进双方媒体、旅游、教育方面的交流合作。

　　中国驻约旦大使潘伟芳表示，中约两国自建交以来始终视彼此为真正的好朋友、好伙伴。中国是约旦钾肥的主要进口国。中方参与建设的阿塔拉特油页岩发电站项目，预计明年建成投产时，可满足约旦10%至15%的用电需求。他说，明年将在约旦举行的中阿合作论坛第九届部长级会议将成为中阿、中约关系史上的又一大盛事。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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