苏丹卫生部官员感谢中国援苏医疗队的无私奉献

新华社喀土穆10月16日电（记者马意翀）苏丹卫生部部长代表16日向中国援苏丹医疗队辛勤付出和无私奉献表示由衷感谢，并称赞苏中两国开展的医疗合作已成为两国全面合作不可或缺的重要组成部分。

苏丹当地时间16日晚，中国驻苏丹大使马新民为中国第34批援苏丹医疗队举行表彰暨送行招待会，现场不时响起热烈的掌声。

苏丹卫生部长代表阿卜杜拉·穆罕默德·阿里说，中国医疗队辛勤付出，无私奉献,为众多苏丹当地患者解除了病痛。他谨代表苏丹卫生部向中国第34批援苏丹医疗队队员和中国人民表示衷心感谢。

马新民大使表示，中国第34批援苏丹医疗队42名队员克服了气候环境不适、语言交流障碍、医疗条件不足等种种困难，与苏丹医护人员精诚合作，不分昼夜，免费接诊患者7.1万多人次，完成手术4200多台，忠实履行了白衣天使职责，圆满完成光荣使命。

中国医疗队队长郭永告诉记者：“医疗队每一名队员都意识到自己身上所承担的使命和责任，树立了中国白衣天使的良好形象和中国医疗队良好作风。”

据了解，从1971年中国向苏丹派出第一批医疗队以来，连续48年薪火相传。近1000名中国医护人员来苏丹开展医疗援助，已累计免费诊治苏丹病患822万人次，实施手术20万台。

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