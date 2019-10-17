联合国组建投资者联盟填补可持续发展资金缺口

新华社联合国10月16日电（记者林远 熊茂伶）为调动企业资源、填补落实可持续发展目标的巨额资金缺口，联合国16日宣布组建全球可持续发展投资者联盟，拟采取多项措施提升可持续发展投融资规模。

全球可持续发展投资者联盟由30位来自各国资产管理、投资基金、商业银行、保险、工商企业的负责人组成，包括中国工商银行、德国安联保险集团、瑞银集团、花旗集团、美国银行和渣打银行等。

联盟成立当日发表声明称，可持续投资日渐兴起但未成主流；可持续发展理念仍未受到企业足够重视；为实现可持续发展目标而进行的必要商业和金融转型，其规模和速度均未达标。因此，联盟成员承诺以更大规模、更快速度推动转型，践行可持续发展目标。

声明称，联盟将聚焦促进可持续发展长期投融资的有效解决方案。联盟成员承诺将与投资者、政府和多边开发机构建立伙伴关系，帮助发展中国家拓展投资机会，开发并推广使用创新融资方式及工具等。

联合国秘书长古特雷斯表示，联盟成员承诺进行跨国界、跨部门合作，为全人类可持续发展投资，是因为他们已经意识到推动可持续发展的紧迫性。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德在联盟成立大会上致辞说，联盟将采取具体行动增加可持续发展方面的投资，向最需要资金的国家和部门输送资金。联合国同时希望会员国在创造对可持续发展进行长期投资的有利环境方面发挥作用。

作为联盟中唯一的中资银行代表，中国工商银行行长谷澍在接受新华社记者采访时表示，落实联合国2030年可持续发展议程是全球发展领域的中心任务，关系到全人类的共同福祉。联盟的成立对广泛动员工商界资源、激发全球可持续发展投融资活动，具有重要现实意义。

2015年9月，联合国通过以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，旨在消除贫困、消除饥饿、促进男女平等、应对气候变化、加强可持续发展全球伙伴关系。

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