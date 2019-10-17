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普京：俄国防工业应扩大生产民用产品

2019年10月17日13:31  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科10月17日电（记者李奥）俄罗斯总统普京16日表示，俄国防工业应扩大民用产品的生产规模。

　　克里姆林宫网站16日发表声明说，普京在关于推进国防工业组织经济复苏的会议上表示，俄国防工业组织在致力于主要工作并筹备新一代装备的同时，还需大规模生产面向国内和全球市场的高科技民用产品。

　　普京说，俄罗斯正推行的国家计划可为此类产品提供机遇，其中医疗、道路建设、电信系统、垃圾处理等领域销售空间广阔。专家认为，高科技民用产品的需求巨大，“这其中大部分需求应由俄罗斯本土生产商来满足”。他同时呼吁，改善俄国防企业财务状况的相关提议应首先着眼于生产多样化。

　　据悉，普京在9月召开的军事工业委员会会议期间曾表示，2018年俄国防工业中民用产品的份额约为21%，相关企业应致力于进一步提高这一比重。

　　苏联为俄罗斯留下了一个庞大而完整的军事工业体系。该体系当年在计划经济体制下享有优先发展特权，整体水平远远领先民用工业。苏联解体后一段时期，俄军工体系遭受政府资金锐减、国内采购萎缩、私有化泛滥、研发滞后等一连串打击。上世纪90年代中期，俄制定《国防工业转产法》，对一批军工单位进行军转民。2016年，俄军工企业生产的民用或军民两用产品占总产量的比例不到17%。俄政府同年出台新计划，规定在2025年前要把这一比例提升到30%，到2030年力争达到50%，帮助军工企业实现军工和民用产品并举发展的模式。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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