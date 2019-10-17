旧金山当地民众抗议美众议院涉港法案

旧金山当地民众、组织社团在联邦大厦前强烈抗议美国国会众议院通过“2019年香港人权与民主法案”的做法。

人民网旧金山10月16日电（宫欣）“香港是中国一部分”“美国不要鼓吹暴力”“美国不得干预中国内政”……当地时间10月16日，旧金山当地民众、组织社团在联邦大厦前强烈抗议美国国会众议院通过“2019年香港人权与民主法案”的做法。

15日，美国国会众议院不顾中国政府强烈反对，通过所谓“香港人权与民主法案”。16日，旧金山当地民众和组织社团前往美国国会众议院议长南希·佩洛西的旧金山办公室，正式递交关于美众议院涉港法案的抗议书，对相关做法表示强烈谴责和抗议。

旧金山湾区中国和平统一促进会副会长周礼樵表示在交给南希·佩洛西的抗议书上有一百多个来自旧金山湾区各界人士的签名，他们支持香港政府和警察，捍卫香港的治安。“我们反对美国当选议员干花费美国税收来支持在香港的非法抗议。”

退休旧金山高等法院法官邓孟诗（Julie Tang）在抗议声明中表示，“香港人权与民主法案”具有误导性，香港人民比包括美国在内的世界上大多数国家的人民享有更多的公民自由。” 她表示香港不需要美国任何干预来促进民主和自由，而是需要美国帮助一起恢复香港的和平、社会治安和法律秩序。

“美国正在干涉中国香港的内部事务。这叫什么？伪善？帝国的自大？不管是什么，这都是对中国主权的侵犯，没有主权就没有民主。”旧金山东湾退伍军人和平会John V. Walsh表示。他说华盛顿的敌对情绪并不代表所有美国人的想法，大部分美国人是希望与中国建立友好关系的，因此“我们需要告诉像南希·佩洛西这样的人，我们不想这样，这样不对而且很危险。”“让我们走这条道路，选择合作与和平的道路。”

John V. Walsh同时表示，他看到现在香港一小部分暴徒的行为，“袭击警察局、破坏地铁站，甚至用刀割破了警察的喉咙”，他表示还是无法理解这一小部分暴徒们的想法，“这显然不利于香港大多数人，这些暴徒们的动机是什么？我真的不知道。”

美国退伍军人和平会执行委员会的黄民有表示美国在人权问题上采取双重标准，应当立即停止。“目前为止香港的暴徒们一直袭击警察，试想一下，在美国，警方会如何对付燃烧弹袭击？美国警察经常会使用致命武器来对抗袭击。”

驻美中华总会馆总董黄楚文表示美国的做法是在激化香港的社会矛盾，让暴力进一步升级。

“我们自己的问题，自己解决”，美国阳和总会馆主席何东石表示对香港依旧充满信心，“我相信香港特区政府完全有能力把香港治安、经济、社会等问题处理好，虽然需要有一个过程，但是我相信明天会更好！”

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)