新西兰机场首次引入人形机器人与游客互动

新华社惠灵顿10月17日电（记者卢怀谦 郭磊）新西兰克赖斯特彻奇国际机场从日本引进的人形机器人16日上岗，为游客提供互动服务。这是新西兰首个引入机器人的机场。

这款名为Pepper的机器人由日本软银机器人公司开发，近年来销往多个国家。它身高120厘米，大眼圆脸，可识别人脸部表情，响应胸部触摸屏上的输入指令，并进行对话。它不仅可以给人指路，还能进行人机互动交流甚至摆姿势拍照。

克赖斯特彻奇机场首席执行官马尔科姆·约翰斯介绍，三个机器人上周已经运到机场，工作人员正在测试其功能。其中一个机器人将首先出现在候机楼，以便与公众交流后学到更多东西。

约翰斯说：“我们将观察它如何与机场游客互动。”人们开始与它对话的最佳方式是要求自拍合照。他认为，机器人技术未来将在机场发挥重要作用，“Pepper是我们朝这个方向迈出的第一步，我希望未来10到20年内人们将在这里看到更多机器人。”

不过，他希望机器人能够补充而不是替代机场目前的劳动力，“由于Pepper可以做很多复杂的事情，我们希望它把更多精力用在处理对游客产生重大影响的事情上，而不是像回答诸如洗手间在哪里这样的小问题上。”

同时，另一个机器人将会与位于新西兰坎特伯雷大学的新西兰人机接口技术实验室进行同步连接，以进一步探索该机器人的功能，并对机器人编程以使其与机场访客进行最有效交互。

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