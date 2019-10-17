因抓获基督城枪击案枪手 新西兰2名警察受表彰

中新网10月17日电 据新西兰天维网报道，当地时间16日，新西兰政府举行仪式，表彰在克赖斯特彻奇市(基督城)枪击案发生后，第一时间抓获枪手的2名警察，新西兰总理阿德恩向他们颁发了奖章。

新西兰警察协会在一份声明中称，16日上午，该协会第84届年会在惠灵顿召开，总理阿德恩出席。会上，她为两名警员颁发了2019新西兰警察协会勇气奖(2019 New Zealand Police Association Bravery Award)，表彰他们在基督城枪击案发生后的出色表现。

报道称，由于法庭禁止披露这2名警员的姓名和身份，颁奖仪式没有对媒体公开，只能用A和B代指他们。

2位警员称，他们对这次表彰感到非常骄傲。另外他们对基督城枪案发生后，同事们的英勇表现表示感谢。

“我们做到了自己的本职工作，参加了那次规模庞大的行动，并且抓获了嫌疑人。”2位获表彰的警员说，“我们是全国所有警员中的一份子，每个人都冒着遭受伤害的风险在工作。”

另外，A和B还表示，他们既是同事，也是多年的好友，对彼此的工作能力非常有信心，“我们在一起共事多年，一起打橄榄球，对对方的工作能力非常信任。这样，无论面对什么样的困难，我们都能完全信任对方。”

警察协会主席卡希尔称，所有的警员都为这2位同事的勇敢举动感到骄傲。这次获奖，也是其他警员提名的结果。

“所有的警员都想知道，当面临生命危险的瞬间，他们将如何应对。”他说，“这2位警员通过他们的英勇无畏表现给出了答案，保护了更多的生命免遭伤害。”

据报道，当地时间3月15日当天，枪手在基督城的两座清真寺行凶后，计划前往第三处地点继续实施屠杀，但在中途被这2名警员抓获。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)