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意大利前9个月逾50万人驾车超速 违章罚款增三成

2019年10月17日10:29  来源：中国新闻网
 

　　中新网10月17日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，意大利交通管理部门日前透露，2019年前9个月，违章驾驶案例较2018年大幅度增加，其中超速行驶逾50万人次，创造了历史新高。违章罚款较2018年同期增加了三成。

　　据报道，截止到9月，意大利违章超速行驶共计525497人次，增幅为32.3%，排在交通违章案例之首；其次是未系安全带违章为82840人次，同比增幅为10.1%；排第三位交通违章则是驾车使用手机未戴耳机，违章案例为40232人次，同比增幅为16.5%。

　　意大利交管部门表示，超速违章案例的增多，原因在于高速路及公路测速设备的增多，较上一年度设备增加了14.7%。除了汽车之外，骑摩托车未按规定佩戴头盔违章现象也在日益增加，较上一年度增长了30%。

　　统计数据显示，从2019年1月至9月，交管部门累计扣除驾照分数共计235万分，较2018年增加了32.2%。与此同时，共有32770名驾驶员因严重违章被吊销驾照。另外，2019年酒驾和毒驾交通违章案例有所下降，同比减少了2.5%和0.4%。

　　统计报告指出，2019年前9个月，意大利交通事故伤亡人数为1245人，较2018年同比下降了2.3%。事故受伤人数为36549人，同比减少了1.1%；在死亡事故中，其中194人年龄在30岁以下。(林朱庆)

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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