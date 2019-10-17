特朗普粮食券计划引争议 或影响近百万儿童免费餐

中新网10月17日电 据美国中文网报道，根据美国总统特朗普政府的一项旨在减少获得粮食券人数的公共负担政策计划，全美将有近100万儿童自动失去获得免费学校午餐的资格。

据报道，美联社据农业部信息发布了一项分析报告，全美多达98.2万名儿童或将受该政策变化的影响。约一半的学生将需要为学校午餐和早餐支付40美分的折扣价。还有约4万人需要支付全部学校早餐和午餐的费用，具体费用视地区不同而定。

美国总统特朗普资料图。中新社记者 陈孟统 摄

而其余的约44.5万学龄儿童仍然有资格获得免费膳食，但他们的家人将必须重新申请获得免费膳食的资格。

据现在的规定，如果儿童的家人获得粮食券，儿童将自动获得免费午餐的资格，但特朗普政府已根据“营养补充援助计划”(SNAP)提议加强审核，并且限缩申请人的资格和标准。

公共福利倡导组织“无饥饿儿童(No Kid Hungry)”的负责人戴维斯表示，即使对于仍然有资格获得免费或低价膳食的家庭来说，重新申请也可能遇到障碍。“我们一直从学校那里听到，他们在让家人完全了解新规时所面临的挑战”，戴维斯说。

报道称，美国学校午餐计划为大约3000万学生提供服务，包括每天约2000万免费餐。根据学校营养协会的数据，对于那些没有资格获得免费或低价膳食的人，小学生在2016年至2017学年的午餐平均价格为2.48美元。该组织说，约四分之三的学区有学生没有付膳食费用。

罗伯特·伍德·约翰逊基金会(Robert Wood Johnson Foundation)高级政策官玛利亚说，学校午餐债务普遍存在，这表明即使是少量的钱，随着时间的流逝，也会累计起来，并给陷入困境的家庭带来负担。

在14日公布的数据中，农业部提议可以从其学校午餐和早餐计划的费用中，每年削减9000万美元，而2018年的此项费用超过了180亿美元。农业部指出，无法自动获得免费午餐的儿童的实际人数可能会减少，因为一些学校向所有学生提供免费午餐，并且不论他们的资格如何。

但这些学校是根据一项要求40%的学生有资格获得免费膳食的计划做的，而特朗普政府规则的改变可能意味着某些学校不再达到该门槛，玛利亚说。

据悉，农业部因未能报告其“营养补充援助计划”规则变更可能对儿童获得免费学校膳食的影响，而遭到批评。近日，农业部公布了其分析的详细信息。该机构表示，这项变更旨在通过填补漏洞，使各州在加入其他援助计划后就可以授予民众资格，即使他们可能没有其他资格，也可以使全国的申请资格规定更加一致。

农业部表示，将重新开放该规则的公众意见征询期，为期两周，以便民众对学校膳食政策变化的影响提供反馈和意见。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)