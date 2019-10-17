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外交部驻港公署针对美众议院通过涉港议案发表声明

美方打“香港牌”绝不会得逞

2019年10月17日08:59  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社香港10月16日电  外交部驻港公署16日发表声明指出，美国一些政客罔顾事实，颠倒黑白，执意通过所谓“2019年香港人权与民主法案”等涉港议案，公然为反中乱港分子撑腰打气，挑衅“一国两制”原则底线，粗暴干预香港事务和中国内政，肆意践踏国际法和国际关系基本准则，再次暴露其强盗嘴脸和霸权本性，我们对此表示极度愤慨和强烈谴责。

　　声明表示，美方一些政客打着“人权与民主”的幌子，居心叵测地破坏香港国际金融、贸易、航运中心地位，色厉内荏地恐吓止暴制乱的正义人士、明目张胆地给香港极端暴力分子“铺后路”。这坐实了美方这些政客就是香港乱局延宕至今的背后指使者、操纵者，坐实了美方一些势力企图在港制造“颜色革命”、打“香港牌”，让香港继续乱下去，趁火打劫，遏制中国发展，其险恶用心昭然若揭。

　　声明强调，这些美国政客将自己摆在“法官”和“教师爷”的位置上，对香港事务和中国内政大放厥词，对中国中央政府和特区政府抹黑诋毁。我们不禁要问：你们哪来的资格和底气，对一个自由度和法治排名均高于自己的别国地区指手画脚？你们对美国内处置示威活动充分授权、毫不手软，对仅在2017年美警方就开枪打死近千人的事实视而不见、避而不谈，却对香港警方极度克制执法、依法维护法治横加指责，对香港社会迫切要求止暴制乱、维护法治的主流民意和强烈呼声充耳不闻，这不是双重标准又是什么？

　　声明指出，香港回归以来，“一国两制”在香港的实践取得了举世公认的成功。香港作为国际金融、航运、贸易中心的地位不断巩固，香港同胞享有比历史上任何时候都广泛的民主权利和自由。这是任何不带偏见的人士都不会否认的事实。香港今天的成就，是以祖国内地为坚强后盾，由香港市民发扬“狮子山精神”拼搏奋斗出来的，从来没有也绝不会靠任何外国恩赐施舍。任何外部势力企图分裂中国都是痴心妄想。任何外来威胁施压，都吓不倒、更压不垮包括750万香港同胞在内的14亿中国人民。

　　声明强调，我们敦促美有关政客认清历史大势，悬崖勒马，立即停止推进相关法案，停止插手香港事务、干涉中国内政。我们再次正告美方政客：打“香港牌”绝不会得逞，只会搬起石头砸自己的脚。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月17日 04 版）

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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