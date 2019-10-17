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香港中联办负责人就美国国会众议院通过“香港人权与民主法案”发表声明表示坚决反对和严厉谴责

2019年10月17日08:59  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社香港10月16日电 中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室负责人10月16日发表声明，对美国国会众议院通过“2019年香港人权与民主法案”，表示坚决反对和严厉谴责。

　　该负责人指出，美国国会和少数政客对香港所发生的严重暴力犯罪视而不见，罔顾事实、颠倒黑白，把肆意纵火、打砸商铺、暴力袭警等严重犯罪称之为人权和民主问题，恶意诋毁中国中央政府和特区政府，所通过的涉港法案是公然为香港极端激进分子撑腰打气，粗暴干预香港事务和中国内政。试问如果美国出现香港这些极端暴力行径，美国政府和警察将如何自处？美国历史上许多处置暴力事件的例子都告诉我们，美国部分政客对香港事务横加指责，是赤裸裸的“双重标准”，充分暴露了美方一些人在人权、民主问题上的极端虚伪和破坏香港繁荣稳定、牵制中国发展的险恶用心。

　　该负责人重申，香港回归以来，“一国两制”在香港的实践取得了举世公认的成功。一个繁荣稳定的香港，符合包括美国在内的国际社会的共同利益。美国国会众议院这种行为不仅严重伤害包括香港同胞在内的14亿中国人民的感情，也将严重损害在香港有着巨大投资的美国企业、个人、商会的利益，只会搬起石头砸自己的脚。

　　该负责人强调，任何人都不要低估中国政府和人民维护国家主权、安全、发展利益，维护香港长期繁荣稳定，贯彻“一国两制”的坚定意志和决心。我们正告美国部分政客，立即收回干预香港事务和中国内政的黑手，停止操弄推动有关涉港法案的把戏，任何搞乱中国、破坏中国“一国两制”的企图都是痴心妄想，注定以失败收场。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月17日 04 版）

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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