国务院港澳办发言人强烈谴责美国国会众议院通过“香港人权与民主法案”

新华社北京10月16日电 国务院港澳事务办公室发言人杨光16日就美国国会众议院通过“2019年香港人权与民主法案”发表谈话，对有关做法表示严正抗议和强烈谴责。

杨光表示，美国东部时间10月15日，美国国会众议院不顾中国政府多次强烈反对，通过了由部分议员提出的“2019年香港人权与民主法案”，这种行为粗暴干涉中国内政，公然为香港反对派和激进势力张目打气，充分暴露出美国国会众议院和一些政客借打香港牌牵制和遏制中国发展的政治图谋。

杨光说，香港修例风波愈演愈烈，与美方或明或暗地支持香港反中乱港势力直接相关。近期，一些暴力分子肆意进行打砸抢活动，阻碍交通，损毁公共设施，向正在运行的地铁投掷汽油弹，制造遥控土制炸弹，动辄围殴表达不同意见的普通市民，袭击警员、抢夺枪支并以利器割伤警员颈部等，严重危害公共秩序和公共安全，侵害包括警务人员在内的广大市民的人身安全、言论自由等基本人权。对于香港暴徒犯下的这一桩桩罪行，美国国会众议院和一些政客却视而不见，甚至混淆是非，颠倒黑白，无异于助纣为虐，难辞其咎。

杨光表示，香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到切实贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障。我们奉劝美国国会及一些政客尊重客观事实，立即终止有关法案的后续审议程序，不要错上加错。没有美国的干预，香港会更加繁荣稳定。

《 人民日报 》（ 2019年10月17日 04 版）

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