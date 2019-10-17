外交部发言人就美国国会众议院全会通过“香港人权与民主法案”答记者问

本报北京10月16日电 （记者王骁波）外交部发言人耿爽16日就美国国会众议院全会通过“香港人权与民主法案”答记者问。

有记者问：据报道，美国国会众议院全会当地时间15日审议通过了“香港人权与民主法案”。请问中方对此有何评论？

耿爽说，我们对美国国会众议院执意通过所谓“香港人权与民主法案”表示强烈愤慨和坚决反对。

他说，当前香港面临的根本不是所谓人权和民主问题，而是尽快止暴制乱、恢复秩序、维护法治的问题。美国国会众议院罔顾事实、颠倒黑白，把肆意纵火、打砸商铺、暴力袭警等严重犯罪称之为人权和民主问题，是赤裸裸的双重标准，充分暴露了美方一些人在人权、民主问题上的极端虚伪和破坏香港繁荣稳定、牵制中国发展的险恶用心。美国在香港也有重要利益。如有关法案最终通过成法，不仅将损害中方利益，损害中美关系，也将严重损害美国自身利益。对于美方的错误决定，中方必将采取有力措施坚决反制，坚定维护自身主权、安全、发展利益。

“我要再次强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预。我们奉劝美方认清形势，悬崖勒马，立即停止推动审议有关涉港法案，立即停止插手香港事务、干涉中国内政。”耿爽说。

《 人民日报 》（ 2019年10月17日 04 版）

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