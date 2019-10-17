俄称不会坐视土叙冲突 俄罗斯：土叙一直在对话

俄罗斯总统叙利亚问题特使亚历山大·拉夫连季耶夫15日说，俄罗斯不会坐视土耳其与叙利亚政府军在叙北部地区发生冲突。

拉夫连季耶夫告诉媒体记者，“土耳其和叙利亚一直在对话”，包括双方国防部长、外交部长和其他机构主管之间对话。

他说，没有人对土耳其与叙利亚政府军可能发生的冲突“感兴趣”，俄罗斯“不会让这样的事发生”。他证实，叙利亚库尔德武装领导人和叙利亚政府代表上周在俄罗斯一处驻叙军事基地会面，但他不清楚会面结果。

俄罗斯国际文传电讯社援引俄方国防部消息报道，叙利亚政府军现在控制曼比季镇。另外，俄方士兵在与曼比季地区的土方部队协调。

曼比季位于叙利亚北部阿勒颇省东北部，临近土耳其边境，先前由库尔德武装控制，叙利亚政府军14日进驻。美国军方发言人说，美军已经撤离曼比季。

拉夫连季耶夫说，俄方希望土方军事行动不会影响叙利亚宪法委员会的启动。

据联合国9月28日发布的叙利亚宪法委员会权限和核心程序规则，宪法委员会既可以修改现有宪法，也可以起草一部新宪法。宪法委员会由150人组成，50人由叙利亚政府提名，50人由反对派提名，50人是民间代表。以此为基础，从政府、反对派和民间代表中分别遴选15名成员，组成宪法委员会小组，着手修改或起草宪法。

土耳其9日派遣地面部队进入叙利亚北部，对它视为“恐怖组织”的库尔德武装发起打击。叙利亚谴责土耳其越境，誓言采取一切合法手段抗击侵略。

正在阿塞拜疆访问的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安15日说，土耳其从“恐怖分子”手中“解放大约1000平方公里土地”；土耳其的目标是清出一片没有库尔德武装的叙利亚北部边境，从曼比季向东，至伊拉克边界。

土耳其马尔丁省省长办公室说，叙利亚库尔德武装15日向土耳其边境发射炮弹，落入克孜勒泰佩镇，致两人死亡、12人受伤。

马尔丁省努赛宾镇上周遭遇类似炮击，8人死亡、35人受伤。埃尔多安说，9日至今，叙库尔德武装朝土耳其边境发射超过700枚迫击炮弹，导致18人身亡、大约200人受伤。他没有说明死伤者中军人和平民人数。（陈立希）（新华社专特稿）

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