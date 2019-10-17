中企承建的肯尼亚内马铁路一期通车

新华社内罗毕10月16日电（记者杨臻 储信艳）由中国企业承建的肯尼亚内罗毕－马拉巴标轨铁路（内马铁路）一期工程16日正式建成通车。

当地时间16日上午，嘹亮的汽笛声中，一期工程内罗毕至奈瓦沙段首班客运列车驶出内罗毕火车站。肯尼亚总统肯雅塔、交通与基础设施部长马查里亚、外交部长朱马等政要以及中国驻肯尼亚大使吴鹏等一同乘坐列车前往位于内罗毕西北约60公里的麦马修火车站参加通车仪式。

肯雅塔在通车仪式上致辞说，内马铁路一期的通车将为肯尼亚内陆地区以及周边乌干达、南苏丹和布隆迪等内陆国家带来更多发展机遇，也会巩固肯尼亚作为地区交通和物流枢纽的地位。

吴鹏在致辞中说，随着蒙巴萨－内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）和内马铁路联动效应的显现，肯尼亚铁路建设带来的经济社会效益将进一步提升，由其承载的中肯合作成果将在肯尼亚经济社会发展的方方面面逐步呈现。同时，项目的建成通车将进一步完善东非铁路网，推进地区互联互通和一体化建设，对于促进肯尼亚和东非经济社会发展具有重要意义。

本次通车的内马铁路一期内罗毕至奈瓦沙段全长约120公里，由中国交建以设计、采购、施工、运营维护一体化的EPC总承包方式实施，采用中国国铁I级标准设计建设，为客货共线铁路，客运列车设计时速120公里，货运列车设计时速80公里。

内马铁路是蒙内铁路向肯尼亚西北部的延伸，起点位于首都内罗毕，终点位于肯尼亚西部边境城镇马拉巴，正线里程全长约487.5公里。内马铁路项目建设分三期实施。

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