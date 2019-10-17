日企加快锂电产业投资 构建全球锂电池原料供应网

日本锂离子电池研究人员吉野彰获得诺贝尔化学奖，触发日本国内对锂离子电池行业新关注。《日本经济新闻》报道，日本企业近年加快锂电产业投资，在全球构建锂电池原料供应网。

【布局上游】

日本电信巨头软银集团2018年4月出资大约80亿日元（约合5.2亿元人民币），购得加拿大尼马斯卡锂业公司9.9%股份。这家加拿大能源企业从事锂矿勘探开采和冶炼，正在筹集资金，用以开采魁北克省霍布奇锂矿山。

霍布奇锂矿是全球少有的锂矿之一，预期年产量3.3万吨。

入股尼马斯卡锂业公司是软银集团首次涉足矿山。软银集团董事长孙正义将那笔投资视为“集团发展战略至关重要一步”。《日本经济新闻》报道，霍布奇一旦开采，能够为软银长期供货，最大供货量为年产量20%。

能源和贸易企业一向是日本投资矿产的主力，但在锂电池领域，其他类型企业尝试直接进入原料供应链上游，驱动因素缘于这类资源在全球分布不均。

美国地质勘探局数据显示，锂电池原料之一钴2018年全球产量14万吨，其中64%来自刚果（金），那里集中全球钴储量的大约一半。

去年锂产量比前年增加20%，达到8.5万吨。澳大利亚产量最高，占全球60%，其次是智利19%。就锂储量而言，智利排名第一，占全球储量将近60%；其次是澳大利亚，占将近20%；阿根廷锂储量占全球总储量超过10%。

锂电池广泛用于智能手机、电动汽车等产业。《日本经济新闻》解读，全球对锂电池需求不断增加，而锂电池主要原料货源有限，促使新玩家直接参与锂矿投资。

【全球撒网】

包括贸易机构在内，日本企业在全球积极布局锂电池原料供应网络。

丰田集团旗下贸易企业丰田通商联手澳大利亚锂矿开发企业奥罗科布尔公司，在阿根廷西北部奥拉罗斯盐沼提炼锂。丰田通商占有这一项目25%的权益。

按丰田通商的说法，那处锂矿项目2014年开采以来，最大年产量1.75万吨；2020年7月扩大规模以后，产能将是原来的2.4倍。

丰田通商和奥罗科布尔公司同时打算在日本福岛县合作建厂，生产用于锂电池电解液的氢氧化锂，预期2021年上半年投产，目标年产量1万吨。

三井物产和住友金属矿山在菲律宾投资两家冶炼厂，生产用于制造锂电池的镍和钴半成品。住友金属矿山公司已经开发出电动汽车废电池回收技术，最快2021年投入运营，实现锂电池循环利用。

丸红贸易公司2016年与澳大利亚西拉资源公司签署合约，获得在日本和韩国市场销售球状天然石墨的独家代理权，每年最多5万吨。球状石墨是制造锂电池的主要原料之一。这家贸易企业考虑与瑞典锂电池生产商北方伏特公司合作，开发锂电池循环利用技术。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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