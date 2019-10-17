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通讯：“神奇小子”的汉语缘

2019年10月17日08:52  来源：新华网
 

　　新华社芝加哥10月16日电 通讯：“神奇小子”的汉语缘

　　新华社记者杨海云　万方　徐静

　　“弟子规，圣人训。首孝悌，次谨信……”在位于美国芝加哥市南郊兰辛镇的家里，身形瘦小的卡亚·恩朱比抑扬顿挫地背诵着《弟子规》，语调标准，吐字清晰，大大的眼睛里透出聪慧。

　　现年10岁的黑人男孩卡亚出生于芝加哥，父母来自非洲。今年6月，在2019年“文化中国·水立方杯”海外华人中文歌曲大赛芝加哥赛区决赛中，卡亚以“特别选手”身份参赛，凭借一曲深情感人的《当你老了》获得儿童组冠军。他身着大红唐装举着奖杯的照片登上当地华文媒体，引发小小的“轰动”。近日，记者来到卡亚的家，探寻这一家人与中国文化结缘的故事。

　　天生中国缘

　　一进卡亚家的客厅，就感受到浓浓的中国文化气息：墙上挂着“吉祥”“如意”大红中国结和祥云装饰物，书架上摆着《汉英双解新华字典》《新实用汉语课本》等中文书籍。桌上摊开的红纸上写着漂亮遒劲的毛笔字，让人难以相信这是一个美国孩子的书法作品。

　　“他对中国文化简直是痴迷，前几天还在家里哼一首歌，名字叫什么来着？”母亲贝琳达言语中满是慈爱。一旁的卡亚马上用中文回答：“《中国我的家》！”接着他大声唱了起来：“在那遥远的东方，有个美丽的地方，她的名字叫中国，非洲到中国我要找到家的方向……”

　　说起卡亚热爱中国文化的缘起，连他父母都感到有点不可思议。贝琳达说，卡亚两岁时在电视上看到一个教汉语的少儿节目，从此对汉语产生浓厚兴趣。他跟着电视节目学会了儿歌《两只老虎》，后来甚至痴迷到睡觉前必须听妈妈唱《小兔子乖乖》才能进入梦乡。

　　两年前，在卡亚的强烈要求下，卡亚的父母在当地的希林中文学校给他报了名，每周六都要驱车一个多小时送他去上课。中文学校的全天课程包括中文、数学、书法和唱歌，但卡亚一点儿也不感觉累，“我非常喜欢，每次都觉得时间过得好快，学习汉字就像做游戏一样有趣。”

　　现在，卡亚几乎每天都要看中国的电视节目，同时跟着网络视频学习汉语。他尤其偏爱中国烹饪节目，像如何包包子、包饺子等，甚至学会了书写“世界上最难的汉字”——“biang”字。

　　卡亚喜欢唐诗和《三字经》《弟子规》，也喜欢说中文绕口令。谈起爱学中文的原因，他说，南非前总统曼德拉说过，如果你用一个人听得懂的语言跟他交流，你的话会进入他的脑子；如果你用他的母语和他说话，你的话会进入他的心里。“我想跟中国人愉快相处，用汉语交流。我也非常喜欢中国文化，喜欢功夫。”

　　卡亚的中文名叫“朱云龙”，和他最喜欢的功夫明星李小龙有一字相同。卡亚说，他还没去过中国，以后很想去看看长城、北京、少林寺，去吃“biangbiang面”。

　　浓浓中国情

　　贝琳达说，她以前对中国一无所知，自从儿子迷上汉语，她对中国有了亲近感，逐渐体会到中国文化之美。现在她已爱上中国的舞蹈、音乐、服装等，全家也多次参加当地的元宵节等传统中国节日庆祝活动，懂得了不少中国文化和习俗。

　　父亲戴维说，卡亚性格外向，一家人去当地中餐馆吃饭经常会“遇到麻烦”，因为好多人喜欢跟小家伙聊天，有时热闹得连饭都不能好好吃。“卡亚为我们打开了一扇门，当地华人社群对我们张开了双臂。”他语气中透着自豪。

　　卡亚聪明好学，年仅10岁已上8年级，比同班同学小3岁左右，门门功课成绩优秀。朋友们都认为他是一个“神奇小子”。

　　“我对卡亚有很高的期待，平时对他要求严格，中国朋友们叫我‘虎妈’。”贝琳达笑着说。她觉得华人学生聪明又勤奋，经常让卡亚向华人孩子学习，而卡亚也交了很多华人朋友。

　　卡亚年龄不大，但对未来已经有了清晰的规划。他的理想是到中国读大学，主修生物医学工程，辅修汉语。“中国很大，人口众多，技术也先进，会有很多发展机会。”

　　戴维非常支持儿子追求自己的梦想。在他看来，中国不仅人口多，而且是全球最大的经济体之一，能够流利地跟中国人沟通非常重要。“中国对非洲的贡献很大，在非洲有很多投资，卡亚掌握汉语后还可以在中非之间发挥桥梁作用。”

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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