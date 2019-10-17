安理会对叙利亚东北部局势表达关切

人民网联合国10月16日电（记者 杨俊） 10月16日，安理会就叙利亚东北部局势举行内部磋商，听取联合国中东亚太事务助理秘书长基亚利、人道事务副秘书长洛科克通报。安理会成员就叙东北部局势和土耳其在叙军事行动交换意见。经各方协商达成共识，安理会轮值主席、南非常驻联合国代表马吉拉大使会后发表主席媒体评论，表示安理会成员对叙东北部地区恐怖分子四散逃窜的风险，以及叙人道局势可能进一步恶化深表关切。

会后，中国常驻联合国代表张军大使向中外媒体阐述中方对叙东北部局势的立场。张军表示，中方高度关注叙利亚东北部局势。土耳其近日对叙采取单边军事行动，加剧了叙东北部局势的复杂性和脆弱性。有关军事行动使叙反恐形势更加严峻，导致在叙恐怖分子逃窜，“伊斯兰国”势力可能借机卷土重来，威胁叙利亚、中东地区乃至国际和平与安全。土军事行动也使叙人道局势恶化，危害叙问题政治解决。中方对此十分关切。

张军表示，中方一贯反对在国际关系中使用武力，主张各方应切实遵守《联合国宪章》宗旨和原则以及国际关系基本准则，在国际法框架内通过政治外交渠道解决问题。叙利亚的主权、独立、统一和领土完整应得到切实尊重和维护。政治解决是唯一办法，军事手段没有出路。中方呼吁土耳其停止军事行动，回到政治解决的正确途径上来。我们敦促土方切实负起责任，同国际社会一道，共同打击恐怖主义。联合国秘书处应密切关注叙东北部局势、反恐形势和恐怖分子流窜情况，随时向安理会通报信息。

张军表示，叙利亚各方近期就组建宪法委员会达成一致。中方支持联合国继续发挥斡旋作用，推动落实安理会第2254号决议，推动达成兼顾各方关切的政治解决方案。

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