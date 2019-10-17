韩日关系“死结”能解开吗？

据韩联社报道，10月22日至24日，韩国总理李洛渊将对日本进行访问，并以韩国政府代表的身份出席德仁天皇即位仪式。此行将是自日本出口限制以来韩方对日方的最高级别访问。韩国总理此次访日能否改善双方僵化已久的关系，引发外界关注。

能否单独会谈成焦点

目前，韩日之间的最高层会晤几乎处于停滞状态。在缺乏领导人沟通的情况下，化解两国矛盾很难得到突破性进展。9月下旬的联合国大会期间，日本首相安倍晋三也没有与李洛渊单独会面，因此两人此次能否单独会谈仍是未知。

日本放送协会早前报道，安倍晋三正在考虑出席仪式时与李洛渊进行简短会晤。但截至目前，韩国国务总理室尚未表明双方届时是否会举行单独对话。如若举行会晤，这将成为自去年10月战时劳工问题而导致紧张局势升级以来韩日的最高级别会晤。

韩方的安排释放了改善韩日关系的积极信号。据韩联社报道，虽然两国关系仍处僵局，但是韩国政府始终认为通过对话解决问题最为重要。此举是首尔打算修补与东京关系的迹象。“日本网”消息称，李洛渊被认为是文在寅政府中为数不多的“亲日”官员之一，且曾在一个旨在促进韩日友好的议员协会中担任要职。

历史问题持续激烈对立

自去年以来，韩日关系持续紧张。2018年10月，韩国大法院针对日本战时强征劳工问题做出判决，不承认日本拒赔韩国劳工判决效力，驳回日企关于强征劳工案已过诉讼时效主张，要求日本企业赔偿韩国劳工。自此，韩日关系因历史和贸易政策方面的争端而急剧恶化。作为对判决结果的回应，今年7月，日本对3种出口韩国的半导体产业原材料强化管制，并将韩方从“白色国家”清单中删除。紧接着，韩国今年8月宣布，废除韩日《军事情报保护协定》。双方矛盾的升级也引发国际社会的担忧。

两国关系正处于1965年两国关系正常化以来的最低点。韩联社消息称，若双方举行会谈，强征劳工赔偿、日本限贸措施和韩日军情协定终止等问题恐将成为最大关注焦点。

中国社会科学院日本研究所研究员吕耀东在接受本报采访时表示：“韩日关系目前的状况是历史问题所引起的两国经贸摩擦和政治中断，这里的政治中断主要指两国首脑会晤的中断。即使在第三方场合，双方也很难单独见面。在此形势下，韩国方面派总理出席仪式比较合理，同时也承袭1990年的前例。韩日历史问题不仅涉及劳工问题，而且涉及‘慰安妇’问题。这已经影响到了两国政治、经济以及军事安全合作层面。”

未来破镜依旧难重圆

10月22日，日本将举行新天皇即位仪式。虽然此次仪式为韩日领导人的会面提供了良好氛围，但两国关系的改善依旧道阻且长。

“核心问题还是历史问题。历史问题解决不了，两国关系难以改善也很难形成共识。如果双方互不相让，这种对抗将会持续并且还可能进一步恶化。”吕耀东分析，“韩国方面关注日方的制裁问题，希望日方能正确认识历史问题，而不是用经贸手段进行报复。”

而据日本共同社报道，日方的立场是“韩方若不在原被征劳工问题上努力，就无法进行首脑对话”。“依据目前的形势，未来韩日双方很难恢复之前的热络，能保持一般正常的关系已经算比较好的前景了。”吕耀东说。（王 颖）

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