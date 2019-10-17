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美高官赴土耳其斡旋停火 土总统：不可能宣布停火

2019年10月17日08:40  来源：新华网
 

　　美国副总统迈克·彭斯和国务卿迈克·蓬佩奥16日赴土耳其首都安卡拉，有意敦促土方停止在叙利亚的军事行动，收获对方总统回应：“不可能宣布停火。”

　　美国先前宣布经济制裁土耳其，力度不及预期。一些美国官员呼吁加大制裁力度。

　　【想要停火】

　　美国总统唐纳德·特朗普15日告诉媒体记者，彭斯和蓬佩奥次日启程前往土耳其，施压土方立即停止针对叙利亚库尔德武装的军事行动。“我们要求立即停火。我们会施加大家能想象最严厉的制裁。”

　　彭斯办公室发布声明，说他定于17日会晤土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安，将表达美方促成立即停火的努力以及停火谈判的条件。

　　埃尔多安15日经由土耳其《自由报》回应，说土耳其不可能宣布停火，除非清除土叙边境的“恐怖组织”。“他们正在迫使我们停止行动。我们有明确的目标。我们不担心美方制裁。”

　　土耳其认定叙利亚库尔德武装是土耳其库尔德工人党的分支、威胁土耳其国家安全，是“恐怖组织”。

　　叙利亚政府军14日进入先前由库尔德武装控制的东北部，包括美军设有基地的曼比季。埃尔多安说，不担心叙方这一部署，土方更在意库尔德武装的动向。

　　【援用制裁】

　　特朗普14日发布针对土耳其的制裁举措，包括加征关税、暂停贸易谈判。美国财政部同一天说，美方已经制裁土耳其能源、国防和内政部长。

　　美联社报道，美方制裁没有金融市场所预期的那么强硬，一些批评人士认为现有举措无力、不足以震慑土耳其。

　　美国政府一名高级官员告诉美联社记者，美国应该以更多制裁相威胁，迫使土耳其停止攻势、达成停火。共和党籍参议员林赛·格雷厄姆说，他17日将提出一项议案，寻求更严厉地制裁土耳其。

　　这家通讯社报道，美国与土耳其双边贸易规模相对较小，只有欧洲联盟与土耳其贸易额的大约十分之一。美方最有效的经济制裁是阻止土耳其进入美国金融市场，而特朗普迄今不愿这样做。

　　【宽慰盟友】

　　美国国防部一名不愿公开姓名的官员15日告诉法新社记者，尽管美军撤离叙利亚北部，美方希望继续支持叙利亚库尔德武装“叙利亚民主军”。

　　“就我们能为他们继续在叙利亚作战提供什么样的帮助，（双方）将持续对话，”这名官员说，“我们仍然致力于打击‘伊斯兰国’，希望明确如何与‘叙利亚民主军’合作……他们与美军关系密切……我们认为能够保持那种关系。”

　　这一武装先前指认美军在土耳其军队进攻前撤离是“背弃盟友”，将对打击极端组织“伊斯兰国”产生严重影响。

　　特朗普14日确认，大约1000名美军士兵将撤离叙利亚，但将留在中东，以防“伊斯兰国”卷土重来。

　　美联社以一名美国官员为消息源报道，撤离叙利亚的美军士兵将重新部署在伊拉克、科威特，也可能部署在约旦。驻伊拉克美军可为打击“伊斯兰国”发起跨境行动。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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