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IMF说全球金融条件更加宽松但脆弱性继续累积

2019年10月17日08:39  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿10月16日电（记者杨承霖 高攀）国际货币基金组织（IMF）16日表示，最近半年来全球金融条件进一步宽松，但部分部门和国家的金融脆弱性进一步累积，各国应尽快解决贸易紧张局势，并在金融监管上强化国际合作。

　　IMF当天发布的半年度《全球金融稳定报告》显示，与今年4月份发布的报告相比金融条件进一步宽松，在近期内为经济提供了支撑，但宽松的金融条件鼓励了金融冒险行为，导致部分部门和国家的金融脆弱性进一步累积。

　　报告指出，当前全球金融体系的脆弱性包括企业债务负担加剧、机构投资者增持风险更高但流动性更差的资产、以及部分发展中经济体更加依赖外部借款。

　　IMF货币和资本市场部负责人托比亚斯·阿德里安当天表示，自4月份报告发布以来，全球金融市场一直受到贸易紧张局势影响，并因持续的政策不确定性而失去平衡。他呼吁各国决策机构迅速行动起来减少金融脆弱性。

　　报告建议，各国应通过更严格的监管和宏观审慎监督解决企业脆弱性问题，通过加强监督和披露应对与机构投资者相关的风险，实施审慎的主权债管理手段和框架。此外，各国还应解决贸易紧张局势，敲定并全面落实全球监管改革议程，避免监管标准倒退，并确保在2021年年底前从伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）平稳过渡到新的参考利率。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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