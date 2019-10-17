欧盟称达成“脱欧”协议仍有可能 英需做更多妥协

欧洲联盟15日说，与英国达成“脱欧”协议仍有可能，但英国需要在今后数小时内继续“靠近”，做更多妥协。

【可触及】

多名欧盟外交官确认，自从前一份双方达成的“脱欧”方案今年3月折戟英国议会下院，双方就协议内容的分歧首次缩小到“触手可及”程度。

欧盟负责英国“脱欧”事务的谈判代表米歇尔·巴尼耶向当天一次欧盟部长会议通报，当前主要挑战是将英方就解决英国北爱尔兰地区与爱尔兰边界难题的新提议变成有约束力的条款。

出于经济和安全因素考虑，英国和爱尔兰都希望“脱欧”后保持便利，不设置硬边界，而这为欧盟留下“豁口”，欧盟担心触发安全、规则、标准等一系列问题。

巴尼耶说，现在“正是把良好意图变成法律文本的时候”。欧盟峰会17日召开，他希望英国能在16日以前提供明确答案，以便供欧盟各国作出决定。

他说：“即使达成协议不容易，甚至越来越难，我们认为这周仍有可能。”

【抢时间】

一名欧盟外交官说，如果要达成协议，谈判技术细节的人员需要完成文本，在比利时时间16日上午10时以前递交欧盟，以便各国代表有时间作出评估。

一名不愿公开姓名的德国政府高级官员15日告诉媒体记者，他不排除16日下午以前英欧双方原则上达成协议，但强调时间因素不可忽视。

如果英国与欧盟在峰会前没有能谈成“脱欧”协议或遇到阻力，欧盟可以在10月31日英国“脱欧”期限前随时举行特别会议，或者再度推迟英国“脱欧”期限。

“明天会有进展，问题是能够取得多大进展，”这名官员说，“这项进展是否足以推动所有工作在数天内完成，还是这项进展仍需后续两个月的跟进？”

为推动达成协议，英国首相鲍里斯·约翰逊再次致电法国总统埃马纽埃尔·马克龙，商讨从何处着手发力，以快速推动谈判进程。

一些欧盟国家的代表坚持约翰逊应该迈出下一步，而他似乎听取了这一建议。除了求助马克龙，约翰逊把一周一次的内阁例会从周二推迟至周三，以便向阁僚们通报“脱欧”最新进展。

【等答案】

“脱欧”双方谈判代表、各国代表以及普通民众都在等待答案。

按德方官员的说法，欧盟做决定的“基础是所有细节都已确定、具有法律效力的文本”，“已经有一些进展，就像这些谈判中常见的状况，最大的进展往往出现在冲刺阶段”。

外界普遍把本周欧盟峰会看做现有“脱欧”期限以前批准协议的最后机会。尽管英国议会下院不少议员反对“无协议脱欧”，约翰逊决意无论能否达成协议都要如期“脱欧”。

爱尔兰外交贸易部长西蒙·科文尼15日与巴尼耶长时间会谈。他说，欧盟相信“这虽然困难，但是可行”。

不过，荷兰外交大臣斯特夫·布洛克14日晚认定，英国的新建议包括一些进展，但还不够，“不足以确保（欧盟）内部市场将获得保护”。（田野）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)