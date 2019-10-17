叙利亚政府军进驻叙土边境重镇艾因阿拉伯

新华社大马士革10月16日电（记者汪健 郑一晗）叙利亚通讯社16日报道，叙利亚政府军当天进驻叙土边境重镇艾因阿拉伯（又称科巴尼）。

艾因阿拉伯位于叙北部阿勒颇省东北部，此前由叙库尔德武装主导的“叙利亚民主军”控制。叙通社报道说，进驻的叙政府军部队受到当地民众欢迎。叙政府军当天还进驻哈塞克省泰勒塔姆尔镇西北方的数个村镇，目前仍在继续进驻该镇周围的其他村镇。

16日，土耳其对叙北部军事行动进入第八天。据叙通社报道，土耳其军队当天对哈塞克省东北部马利基耶镇和该省北部代尔巴西耶市两地附近的村庄进行炮击，造成多栋民居损毁。土军及其支持的叙反对派武装还在哈塞克省拉斯艾因市以南的里哈尼亚村向当地村民开火，造成3名妇女受伤。

叙通社报道说，美国领导的国际联盟16日摧毁了阿勒颇省东北部靠近艾因阿拉伯的哈拉卜·阿什格军事基地，此前国际联盟军队已撤离该基地。

土耳其长期以来将叙北部库尔德武装视为恐怖组织。本月9日，土耳其军队进入叙利亚北部，对库尔德武装展开军事行动。叙利亚对此予以谴责，并表示将采取一切合法手段进行抗击。

叙库尔德武装政治代表机构13日表示，该政治代表机构及“叙利亚民主军”已和叙政府军达成协议，叙政府军将沿叙土边境进驻，以支持“叙利亚民主军”“抵挡侵略”并收回被土军及其支持的叙反对派武装占领的地区。14日，叙政府军进驻叙北部多个此前由“叙利亚民主军”控制的地区，包括阿勒颇省重镇曼比季以及哈塞克省的泰勒塔姆尔镇。

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