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中国戏曲“圈粉”墨西哥

本报驻墨西哥记者  刘旭霞

2019年10月17日04:51  来源：人民网－人民日报
 

　　“梦回莺啭，乱煞年光遍……”中国传统剧目《牡丹亭》日前亮相墨西哥第四十七届塞万提斯国际艺术节。墨西哥瓜纳华托州剧场内座无虚席，当地观众沉醉在《牡丹亭》扣人心弦的剧情中。

　　本次演绎的乡音版《牡丹亭》分为“游园惊梦”“写真离魂”“拾画叫画”“冥判”“回生”5幕，由《牡丹亭》作者汤显祖的故乡江西抚州市创排，拟最大程度恢复《牡丹亭》首演时原貌。乡音版《牡丹亭》的音乐唱腔采用抚州非物质文化遗产盱河高腔，在表演上将抚州南丰傩舞等地方艺术元素融入剧目中，展现出独特的艺术魅力，受到观众热烈欢迎。

　　据杜丽娘的扮演者吴岚介绍，为了契合墨西哥观众的欣赏品味，乡音版《牡丹亭》浓缩提炼至60分钟。“我们希望能讲好中国故事，把中国的优秀文化介绍给全世界，也希望墨西哥观众能喜欢中国的传统戏剧文化。”

　　75岁的当地市民瓜达卢佩·安赫尔在演出结束后久久不愿离去。她告诉记者，通过演员的精彩表演和西班牙语字幕讲解，她深刻体会到中国文化的博大精深和中国人对爱情的不懈追求，剧中音乐与墨西哥民族音乐迥然不同，令人陶醉。

　　观众安东尼奥·罗德里格斯说，中国的灿烂文化和独特的民间艺术一直吸引着他。“中国很好地继承了传统文化的精髓，墨西哥在发展进程中也需要吸取外国文化的精华，希望墨中两国在文化方面进行更加频繁和深入的交流。”

　　中国驻墨西哥大使祝青桥表示，12年前，中国作为主宾国参加塞万提斯国际艺术节，之后每届都派艺术代表团参加，积极向各国展示中国的优秀传统文化，增进和墨西哥以及其他民族之间的相互了解和友谊。中国和墨西哥是文明古国和文化大国，希望两国不断扩大文化交流、促进民心相通。

　　“《牡丹亭》为我们讲述了一段唯美的浪漫爱情故事，悦耳的音乐、演员精致的妆容和华丽的服装，让观众赞不绝口。”塞万提斯国际艺术节组委会主席玛丽安娜·艾默里奇感叹，拉美深受魔幻现实主义文学影响，剧中男女主人公因为爱情死而复生的剧情，让墨西哥观众从中国文化中找到了共鸣。通过塞万提斯国际艺术节，中国文化将在墨西哥绽放更多光彩。

　　（本报墨西哥瓜纳华托10月16日电）  


　　《 人民日报 》（ 2019年10月17日 02 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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