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就中蒙建交70周年

习近平同蒙古国总统巴特图勒嘎互致贺电

李克强同蒙古国总理呼日勒苏赫互致贺电

2019年10月17日04:51  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京10月16日电 国家主席习近平10月16日就中蒙建交70周年同蒙古国总统巴特图勒嘎互致贺电。

　　习近平在贺电中指出，中蒙是山水相连的友好邻邦，蒙古国是最早同新中国建交的国家之一。建交70年来，中蒙两国坚持友好合作大方向，共同推动睦邻友好合作关系深入发展，给两国和两国人民带来了实实在在的利益。近年来，在双方共同努力下，中蒙关系进入快车道，呈现出令人欣喜的新气象。我高度重视中蒙关系发展，愿同巴特图勒嘎总统一道努力，共同推动中蒙全面战略伙伴关系以建交70周年为新起点，不断取得新的更大进展。

　　巴特图勒嘎在贺电中表示，在蒙中建交70周年这一重要历史节点上，双方总结70年交往成果，并就未来合作长远方向进行高层探讨和规划，蒙方对此感到高兴。当前蒙中全面战略伙伴关系在各领域都取得良好发展，完全符合两国人民的利益，为本地区和平与发展作出了重要贡献。我愿继续同习近平主席一道努力，进一步巩固和发展两国友好关系与各领域合作。

　　同日，国务院总理李克强同蒙古国总理呼日勒苏赫也互致了贺电。李克强在贺电中说，新形势下，中方愿同蒙方一道，共同推动两国关系阔步向前，为两国和两国人民带来更多福祉。呼日勒苏赫在贺电中说，蒙方愿同中方不断丰富两国关系内涵，巩固双方在国际地区事务中的合作，增进两国人民友好关系。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月17日 02 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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