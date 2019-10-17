维护国际秩序的历史启示（聚焦北京香山论坛）

10月20日至22日，以“维护国际秩序，共筑亚太和平”为主题的第九届北京香山论坛将举行。近年来，单边主义、保护主义抬头，国际秩序受到冲击。维护国际秩序，还是任由其遭受侵蚀，这关系到各国的未来，也关系到人类的前途命运。在这重要时刻，我们尤需重温历史的警示和启迪。

大国关系关乎世界战略稳定。第一次世界大战起源于欧洲两大政治军事联盟对欧洲和世界霸权的争夺，第二次世界大战祸起于法西斯轴心国征服世界、称霸全球的狂妄野心。冷战期间，以美国为首的北约与以苏联为首的华约进行了长达近半个世纪的政治军事对抗，大量资源投入军备竞赛，不仅美苏损失惨重，整个世界也被置于核恐怖阴影之下。历史告诉我们，大国关系是国际秩序稳定的基石。大国和睦，世界就能和平稳定；大国交恶，世界就会冲突动乱。大国对抗，没有真正的赢家，对国际社会也是一场灾难。

国际规则是国际社会稳定发展的保障。第二次世界大战结束后，国际社会建立了以联合国为主体，包括国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织等机制的全球治理框架。虽然这个框架并不完美，但它对世界和平发展起到了重要作用，限制了大规模杀伤性武器的扩散，推动了国际贸易和投资自由化便利化，给世界带来前所未有的发展繁荣。近年来，个别西方国家动辄以本国利益受损为由推行单边主义，对国际规则采取实用主义态度，合则用、不合则弃。这种将一己之私凌驾于国际规则之上的行径，最终将害人害己。当前，各国前所未有地相互依存，应共同维护以联合国为核心的多边体系，共同应对全球性挑战。

普遍安全是国际社会的共同向往。长期以来，“安全困境”困扰人类。在国际战略格局发生重大变化的背景下，“安全困境”往往因各国实力对比变化而加剧，由此造成恶性循环的安全竞争。从16世纪后英国与西班牙、法国和德国的较量，到20世纪的两次世界大战和美苏冷战，莫不如此。当前，各国已成为休戚相关的命运共同体，没有一个国家能脱离世界安全而实现自身安全，也没有建立在其他国家不安全基础之上的绝对安全。有效应对复杂多元的安全威胁，需要各国在谋求自身安全的同时尊重和照顾别国安全，携手建设持久和平、普遍安全的世界。

共同发展是国际社会的普遍期盼。人类历史上，发展不平等、不平衡留下了深刻的教训。殖民者将自己的发展建立在损害和牺牲他国合法权益的基础上，造成了严重的国际政治经济后果。有的发达国家强行输出本国发展模式，损害了有关国家独立自主发展的权利。有的发展中国家盲目复制和移植外来发展模式，在发展问题上遭遇挫折。世界上没有放之四海而皆准的发展道路和发展模式，各国应相互尊重，加强合作，既不将本国发展道路强加于人，又秉持开放态度，积极学习借鉴他国在发展领域的知识和经验。国际社会共享发展理念，有利于让经济全球化释放出更多正面效应。

包容互鉴是不同文明的正确相处之道。“种族优越论”曾给人类带来无数痛苦和灾难。当前，“文明冲突论”仍不绝于耳，值得国际社会警惕。每一种文明都扎根于自己的生存土壤，凝聚着一个国家、一个民族的非凡智慧和精神追求，都有自己存在的价值。人类只有肤色语言之别，绝无高低优劣之分。应以文明交流互鉴取代文明对抗冲突，推动不同文化文明交流交融、和谐共处。

《 人民日报 》（ 2019年10月17日 02 版）

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