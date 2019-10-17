中国经验值得非洲借鉴（国际论坛）

我非常热切地看到中国的日益繁荣富强，中国始终和平、友好、平等地对待非洲国家，并以实际行动帮助发展中国家。以利比里亚为例，中国企业为我们架桥修路，改善基础设施，帮助建设了SKD体育场、国家广播电台、议会大厦辅楼等。最近，罗伯茨国际机场升级改造项目、中国援建的政府办公楼也顺利完工并投入使用。同时，中国专家在利比里亚推广杂交水稻等农业技术，帮助解决粮食短缺问题，实现农业现代化，培养了大批技术人才。中国也是2014年第一时间援助利比里亚抗击埃博拉疫情的国家之一，并积极参与联合国在利比里亚的维和行动。

新中国成立70年来坚持走独立自主的发展道路，当中蕴涵的发展理念为非洲提供了重要借鉴。尤其是改革开放40多年来，中国取得的卓越成就很大程度上得益于发展思路的调整。过去，一些非洲国家在发展思路上效仿西方国家，然而西方国家的发展经验并不适用于非洲。作为世界上最大的发展中国家，中国也是从积贫积弱中走出来的，中国曾经的发展条件与非洲国家十分相近，因此中国改革开放40多年的实践经验，对非洲和其他发展中国家更具参考价值。

如今，中非合作论坛机制和“一带一路”建设正在为非洲国家创造前所未有的机遇。2018年中非合作论坛北京峰会成功举行，中国国家主席习近平和非洲国家领导人就进一步深化中非友好合作达成广泛共识。今年在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，利比里亚政府与中国政府签署了共建“一带一路”谅解备忘录，掀开了利中合作的新篇章。

共建“一带一路”为非洲发展基础设施创造了条件。目前，非洲基础设施普遍不足，已成为制约经济发展的瓶颈。幸运的是，“一带一路”建设和日益深化的非中合作有望探索出破解瓶颈的办法，为非洲抓住实现工业化的机遇提供了有利条件。科技、文化等其他领域的合作，也让参与共建“一带一路”的国家从中受益。

新中国成立70年来的成就表明，贫困不是不可改变的宿命，每个国家都能摆脱贫困，实现国家富强的关键在于工业化、现代化和经济全球化。中非合作为非洲国家推进工业化提供了机遇、条件和理念。非洲国家正与中国携手构建人类命运共同体，实现共赢与繁荣。

（作者为利比里亚共和国副总统）

《 人民日报 》（ 2019年10月17日 02 版）

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