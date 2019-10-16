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中国代表呼吁海地当局通过协商尽快解决政治危机

2019年10月16日21:39  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国10月15日电 （记者李晓宏）联合国安理会15日召开海地问题公开会，中国常驻联合国副代表吴海涛在发言中表示，中方呼吁海地当局致力于通过协商妥善解决分歧，加强自身能力建设，切实承担起维护国家安全稳定和推动经济社会发展的责任，尽快解决当前政治危机。

吴海涛说，联合国海地司法支助团授权于15日到期，标志着联合国在海地的维和任务结束。过去15年，联合国维和人员积极履行授权，为促进海地和平稳定作出重要贡献，付出巨大牺牲。中方8名维和人员在海地执行任务时牺牲，为海地和平献出了宝贵生命。

他说，令人痛心的是，尽管联合国竭尽全力支持海地维护和平，促进发展，但海地近期政治危机再度升级。秘书长古特雷斯在报告中指出，海地国家机构运转几近瘫痪，多地发生民众示威游行，安全形势堪忧。经济形势恶化，给民生和人道带来巨大挑战。

吴海涛呼吁，国际社会特别是对海地有重要影响的国家应继续加大对海地政治、经济和人道局势的关注力度，协助海地维护国家稳定，促进经济发展，努力改善民生，落实2030年可持续发展目标。

他说，联合国驻海地综合办公室将于明天正式运行，今后将同国家工作队合作继续向海地提供支持和帮助。中方支持联海办根据安理会决议开展工作，支持其帮助海地政府促进政治稳定、强化法治、加强警察部门建设等。海地政府要加强同其协调，共同做好联海办初创阶段各项工作。

吴海涛表示，海地实现稳定和发展依然任重道远。希望海地政府把海地人民的利益置于最高位置，加强法治建设和自我发展能力，实现自力更生。

2004年2月，海地戈纳伊夫市爆发武装冲突，随后冲突扩散至其他城市。2004年至2019年的15年间，联合国有11万军事和警察维和人员先后在海地服役。

(责编：贾文婷、徐祥丽)
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