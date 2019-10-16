美国会众议院通过“香港人权与民主法案” 外交部：中方会采取有力措施予以反制

人民网北京10月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

应南非国际关系与合作部长潘多尔、法国欧洲和外交部长勒德里昂、瑞士联邦委员兼外交部长卡西斯邀请，国务委员兼外交部长王毅将于10月17日至23日对南非进行正式访问，赴法国主持中法高级别人文交流机制第五次会议，赴瑞士主持中瑞第二轮外长级战略对话。

问：你刚才发布了王毅国务委员赴南非、法国和瑞士访问及出席有关机制会议的消息。能否介绍一下此访的有关具体安排？

答：访问南非期间，王毅国务委员兼外长将会见南非总统拉马福萨，同南非外长潘多尔举行会谈。此访旨在推进落实两国元首达成的共识，深化政治互信，提升双方在“一带一路”倡议和中非合作论坛框架下的互利合作，加强在金砖国家、二十国集团和联合国等多边平台的协调配合，推动新时期中南全面战略伙伴关系迈上新台阶。

访问法国期间，王毅国务委员兼外长将会见法国领导人，同勒德里昂外长举行会谈、共同主持中法高级别人文交流机制第五次会议。此次会议是王毅国务委员担任机制中方主席后首次赴法国主持会议，双方将就两国人文领域合作进行深入交流，就双边关系及共同关心的国际和地区问题交换意见。我们希望通过此访进一步增进中法政治互信，提升双方各领域合作水平，推动新时期两国关系迈上新台阶。

访问瑞士期间，王毅国务委员兼外长将会见瑞士联邦主席毛雷尔，同瑞士联邦委员兼外长卡西斯共同主持中瑞第二轮外长级战略对话。建立外长级战略对话机制是推进中瑞创新战略伙伴关系发展的重要举措。首轮对话已于2018年4月在北京举行。我们相信，王毅国务委员此次赴瑞士主持第二轮战略对话，将进一步推动落实两国元首重要共识，巩固双方政治互信，促进中瑞创新战略伙伴关系深入发展。

问：我有两个问题。第一个问题，中方在回应美国众议院通过“香港人权与民主法案”时，提到会采取有力反制措施，请问具体反制措施是什么？第二个问题，据越南媒体报道，越南国家主席阮富仲接受采访时提到了中越在南海的争议，希望各方保持克制，并称越方会坚决捍卫越独立自主和领土主权安全，请问中方有何回应？

答：关于第一个问题，我们对美国国会众议院执意通过所谓“香港人权与民主法案”表示强烈愤慨和坚决反对。今天上午，外交部和其他部门已经对此作出表态，中方已经作出了全面回应。

我想再次强调，对于美方的错误决定，对于美方损害中方利益的错误行为，我们会采取有力的措施予以反制，坚决维护自身的主权、安全和发展利益。至于具体举措，请你保持关注。

关于第二个问题。当前中越关系向好发展的局面来之不易。我们希望越方同中方一道，坚持通过对话协商管控海上分歧，以实际行动维护南海和平稳定，维护两国互信合作。这符合双方的共同利益，也是两国人民的共同期待。

问：昨天你介绍了中方购买美国农产品的情况，其中提到今年以来中方向美方购买了70万吨猪肉。但美国农业部公布的最新数据与中方提供的存在约25万吨的差距，美方数据显示中方购买的猪肉数量大约为43.5万吨。为何双方公布的数据不同？

答：首先感谢你对我昨天表态的关注。我昨天已经说过了，我们是向中方有关部门进行了了解，根据初步掌握的信息介绍的情况。至于你提到的具体问题，建议你向主管部门再去询问一下。

问：中方是否了解在叙利亚的“突厥斯坦伊斯兰党（TIP）”（“东伊运”）人员数量？

答：你提到的具体情况我还不掌握。

我能告诉你的是，“东伊运”是联合国安理会列名的恐怖组织。近年来，大量“东伊运”分子赴战乱地区活动，同国际恐怖势力沆瀣一气，对有关国家及地区的安全稳定构成了严重危害。打击以“东伊运”为代表的“东突”恐怖势力是国际反恐斗争的重要组成部分。不管其以何名目，在何地活动，都应当受到国际社会的共同打击。中方支持叙利亚政府反恐努力，愿同有关各方加强沟通协作，共同应对恐怖主义威胁，共同维护国际和地区的和平稳定。

问：据报道，美国官员表示，希望中国加强执行对朝鲜制裁，采取措施对朝鲜施压，从而促使朝鲜以建设性态度参与朝美对话。中方对此有何评论？

答：作为安理会常任理事国和负责任大国，中方在执行安理会涉朝决议问题上一贯认真履行自身国际义务。有关国家也应全面、完整地执行上述决议。半岛和谈目前正处在关键阶段。我们希望有关各方共同维护来之不易的缓和局面和对话势头，合力推动政治解决进程。

问：今天香港特区行政长官林郑月娥原计划发表施政报告，后因部分反对派议员抗议而被迫中断。外交部对此有何评论？

答：你应该去向国务院港澳办询问，这显然不是一个外交问题。

(责编：贾文婷、徐祥丽)