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傅聪：中国对美退出《中导条约》深表遗憾并坚决反对

2019年10月16日17:09  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 10月16日，第十六届“北京国际军控研讨会”在深圳举行。会议由中国军控与裁军协会、科学与国家安全研究项目、美国减少核威胁倡议组织共同主办，来自中国、美国、俄罗斯、英国、德国、意大利、比利时、日本、韩国和蒙古等国的专家和学者与会。外交部军控司司长傅聪出席研讨会开幕式并做主旨发言，呼吁维护全球战略稳定，减少核冲突风险。

傅聪表示，近年来全球战略安全形势急剧恶化，单边主义和霸权行径甚嚣尘上，严重冲击以国际法为基础的国际秩序。美国重拾冷战思维，在军控领域不断“毁约退群”，推卸国际责任，谋求压倒性军事优势。受此影响，大国互信与合作面临危机，全球战略失衡加速发展，国际规则和多边机制受到冲击，国际安全治理赤字突出。

傅聪强调，如果全球战略稳定受到进一步损害，核军备竞赛死灰复燃，核冲突风险上升将成为必然恶果。核武器国家应降低核武器在国家安全政策中的作用，承诺向无核武器国家提供安全保障，避免采取破坏战略稳定的战略能力建设和部署行为，坚持理性务实核裁军路线，加强核政策与核战略对话，巩固核不扩散问题政治外交解决努力，并妥善应对新科技发展带来的挑战。

傅聪表示，中国对美国退出《中导条约》深表遗憾并坚决反对。此举将对全球战略平衡与稳定、亚太和欧洲地区和平与安全及国际军控体系直接产生消极影响。美国退约后不到三周即进行陆基中短程巡航导弹试验，充分表明了其退约真实意图是“自我松绑”，放手发展先进导弹，谋求单方面军事优势。中方坚决反对美国寻求在亚太地区部署陆基中导。如美执意在亚太部署，就是在中国“家门口”挑衅，中国绝不会坐视自身利益受损，将不得不采取必要的反制措施。中方希望美国及有关国家在此方面保持克制，谨慎行事，不要采取错误行动。

傅聪并介绍了中方为维护全球战略稳定所做努力，包括中国不首先使用核武器的核政策，强调中方在核战略方面展示了最大限度透明，在核力量发展上保持了极大克制，在核武器使用方面采取极为慎重的态度。中国将继续致力于和平发展，积极践行多边主义，为国际军控与裁军进程注入动力，为促进人类和平和安全的崇高事业做出贡献。

(责编：燕勐、贾文婷)
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