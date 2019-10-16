德国代表团：对军运会东道主表现和赛事组织充满期待

新华社柏林10月15日电（记者刘旸）第七届世界军人运动会德国代表团团长克里斯蒂安·吕茨肯多夫和代表团新闻发言人安德烈斯·博伊日前接受新华社记者专访时表示，对东道主中国队在赛事上的表现和组委会的精心筹备充满期待。

“我们在这次赛事上会遇到来自世界各地的具有团队精神的竞争者，尤其是东道主中国队。”吕茨肯多夫说，“希望看到一届伟大的军人运动会。世界军运会对全球各个国家的军人运动员都非常重要，举办运动会是在践行国际军事体育理事会‘通过体育结交友谊’的理念。”

博伊表示，从赛前代表团成员反馈的信息来看，中国在组织赛事方面做出了很多努力，提供了最好的比赛环境。“我们对组织方在筹备赛事上付出的辛劳表示尊重和感谢。德国代表团非常愿意看到东道主能够从举办这样的赛事中取得很大收获。”

德国代表团同时希望自己的队伍在本届比赛中扮演重要角色，争取在多个项目中取得好成绩。博伊表示，虽然德国队更加擅长冬季项目，具备很多高水平运动队，但在夏季项目上也非常有竞争力，有望争夺奖牌的包括跳伞、海军五项和军事五项等。

世界军运会每四年举办一次，是全球军人之间的“奥林匹克竞赛”。德国此次派出约250名运动员，参加25个项目的角逐。此外，还有120名教练、领队、队医、裁判、官员等随队出征。

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