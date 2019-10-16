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未来巴中合作市场前景广阔——访西门子（巴西）有限公司总裁兼首席执行官安德烈·克拉克

2019年10月16日15:02  来源：新华网
 

　　新华社圣保罗10月15日电 专访：未来巴中合作市场前景广阔——访西门子（巴西）有限公司总裁兼首席执行官安德烈·克拉克

　　新华社记者彭桦

　　西门子（巴西）有限公司总裁兼首席执行官、巴西中国企业家委员会董事安德烈·克拉克日前接受新华社记者专访时表示，随着巴中经贸关系不断深化，中国企业已深度融入巴西市场，未来两国合作市场前景广阔。

　　克拉克表示，过去十多年间，中国企业已逐渐成为巴西市场的主要参与者。尤其是随着中国国家电网、三峡集团等企业进入巴西市场，中国企业参与巴西基础设施项目的经验越来越丰富。

　　克拉克说，在合作中他深刻感受到，中国企业具有先进技术，并将其应用在巴西项目建设中。以国家电网为例，他们近年来参与了巴西特许经营项目竞标，并且投资了规模较大的绿地项目。通过将中国特高压技术引入巴西，国家电网以较快的速度完成了项目建设。

　　中国企业在本地化管理方面也非常出色，克拉克表示，一些中国企业在完成对当地企业并购后保留了原有团队，并充分与之融合，实现了本地化管理。此外，中企还与巴西当地公司建立了良好的伙伴关系。中国投资者在巴西市场公平竞争，快速成长。

　　近年来，巴西营商环境也有所改善，对于投资者来说更具吸引力。克拉克介绍说，近几年巴西政府在基础设施等领域提出长远规划，形成了促进公私合作的投资伙伴计划，使产业发展前景更加清晰。

　　“我相信未来会更好，”克拉克表示，中国产品与技术不断升级进步，也将先进技术与高质量产品输入巴西市场。目前，许多巴西公司已在使用中国技术与产品，西门子巴西公司每年从中国进口太阳能面板等产品到巴西市场。

　　克拉克说，巴西下一轮基础设施建设热点将集中在智慧城市、水处理及清洁能源等方面。中国技术与产品同巴西市场需求相结合将有“非常光明的未来”。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
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