新华社英国阿伯丁10月15日电（国际观察）苏格兰借“脱欧”加速“脱英”

新华社记者桂涛

英国苏格兰政府首席大臣、苏格兰民族党党魁妮古拉·斯特金15日在阿伯丁表示，年底前将正式要求英国政府同意苏格兰举行二次独立公投，明年“必须”举行公投。

分析人士认为，在英国“脱欧”背景下，苏格兰通过寻求独立避免退出欧盟的呼声高涨，有意借“脱欧”问题加速“脱英”进程。

联结英国与欧盟

执掌苏格兰地方政府的苏格兰民族党年度党代会15日在阿伯丁落下帷幕。斯特金在年会上正式提出“独立时间表”。

民族党以寻求苏格兰独立为目标，该党年会被一些政治观察家称为“窥测苏格兰独立运动和二次独立公投的绝佳窗口”。有人认为，年会之所以选在阿伯丁举行，是因为这座城市在随“脱欧”而再次汹涌的苏格兰独立浪潮中扮演重要角色。

阿伯丁有“北海油都”之称。自从北海发现石油后，阿伯丁就与众多欧洲国家联系紧密。目前，阿伯丁37个国际航运目的地中，14个是欧洲国家。

与欧洲经济关系密切的阿伯丁拥有众多“留欧派”。在英国“脱欧”背景下，阿伯丁通过寻求苏格兰独立避免退出欧盟的呼声再起。今年8月，阿伯丁举行了支持苏格兰独立的大游行，组织方称游行人数超过1.2万人。这是苏格兰近年来规模最大的独立游行之一。

本次年会上，斯特金说，“脱欧”危及苏格兰的繁荣。她表示，苏格兰将留在欧洲共同市场内，成为联结英国与欧盟的桥梁。她说，苏格兰若成为一个独立的欧洲国家，将获得独特优势，既留在欧洲共同市场内，又是“英国最近的邻居”，可成为“吸引全球投资的磁铁”。

“脱英”驶入快车道

苏格兰民族党年会召开前，苏格兰艺术界和学界一些知名人士发布一份“独立宣言”，向斯特金施加压力，称如果不退出联合王国就意味着苏格兰人将“放弃决定自己命运的机会”。

在年会现场，“阻止‘脱欧’”的标语随处可见，一些论坛活动的发言人甚至已经开始讨论“苏格兰独立后应如何重返欧盟”的问题。斯特金在年会上强调，苏格兰“比历史上任何时候都更加接近”独立的目标。

苏格兰政府宪法关系大臣迈克尔·拉塞尔在年会上说，“脱欧”改变了一切，“脱欧”后苏格兰与英国政府的关系需要重新厘清，仔细考量。

分析人士认为，英国“无协议脱欧”风险的不断增加令苏格兰“脱英”呼声更高，苏格兰民族党借“反对无协议脱欧”议题推动二次独立公投的政治举措正驶入快车道。

阿伯丁大学政治系教授迈克尔·基丁告诉新华社记者，虽然仍有不少人认为独立并不能解决“脱欧”给苏格兰带来的问题，但目前苏格兰人对是否应该独立的态度确实在慢慢转变，已经达到了一个“引爆点”。

路线图仍存争议

英国深受民族分离主义的困扰，其中“苏格兰独立”呼声最高，也最常回潮。2014年9月，苏格兰曾就是否脱离英国举行公投，虽然最终以55%反对、45%支持的结果留在英国，但“脱英独立”的呼声从未消退。

在苏格兰民族党的推动下，苏格兰二次独立公投法案于2017年通过苏格兰议会批准，但没有得到英国政府同意。英国政府认为，2014年苏格兰独立公投结果已清楚表明，大部分苏格兰人不希望进行二次独立公投，二次公投将导致国家分裂，经济发展不确定性增多。

分析人士指出，虽然民族党上下对借“脱欧”实现苏格兰独立的大方向并无异议，但对实现独立的路线图却存在不同看法。

一些民族党党员提出，即使明年没有进行二次独立公投，苏格兰也应该就独立问题推进和英国政府的谈判。苏格兰民族党资深党员、议员艾利克斯·内尔就称，一旦民族党在2021年议会选举中获胜，就意味着其获得开启苏格兰独立谈判的民意授权。

斯特金则始终坚持，要通过全民公投的形式赋予独立合法性。她在会议期间接受英国媒体采访时呼吁英国反对党工党支持苏格兰的二次独立公投，并以此作为支持工党领导人入主唐宁街的交换条件。

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