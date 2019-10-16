联合国结束海地维和任务 后续政治特派团开始运行

新华社联合国10月15日电（记者林远）联合国海地司法支助团的任期于15日到期，标志着联合国在海地超过15年的维和行动画上了句号。新组建的后续政治特派团将于16日开始运行。

联合国安理会当日就联合国海地司法支助团工作召开了最后一次讨论会议。联合国负责维和事务的副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦在会上发言称，虽然维和行动在过去15年中帮助海地在许多领域取得了进展，但这改变不了海地继续需要国际社会支持的现实。

拉克鲁瓦表示，当前海地正面临严重的政治危机，与社会经济挑战交织在一起，进一步助长了不稳定性。联合国将通过新组建的后续政治特派团，即联合国海地综合办事处，继续向该国提供支持，应对安全挑战。

数据显示，2004年至2019年期间，联合国有11万军事和警察维和人员先后在海地服役。有75个联合国会员国向海地派遣了部队或警察。在此期间，共有188名军事、警察和文职维和人员在服役过程中殉职。

2004年2月，海地戈纳伊夫市爆发武装冲突，随后冲突扩散至其他城市。同年4月，安理会通过决议成立联合国海地稳定特派团，协助稳定海地局势。2017年10月15日，包含维和军人的联海团结束任务，主要由维和警察和司法人员组成的海地司法支助团从次日起执行任务，负责协助海地政府加强法制机构，支持海地国家警察并帮助其发展。

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