新华社北京10月16日电 特稿：中印中尼互利合作更上层楼

新华社记者

国家主席习近平11日至13日应邀赴印度出席中印领导人第二次非正式会晤、对尼泊尔进行国事访问。中、印、尼专家学者等各界人士认为，习近平主席此次南亚之行内涵丰富、成果丰硕，为中国与印度、尼泊尔关系注入了新动力，有助中印、中尼互利合作更上层楼，促进地区共同发展。

战略引领规划未来方向

高层战略引领对国与国之间关系发展有着不可替代的作用。此次习近平主席到访南亚，与印度、尼泊尔领导人一道，为中印、中尼关系定下未来方向，引领和规划双边关系长期发展。

在印度金奈，习近平主席同印度总理莫迪举行继去年4月武汉会晤之后的第二次非正式会晤，为中印关系发展把舵定向，增进了中印战略互信，开拓了两个最大发展中国家和两大文明古国的共处共赢之道。

印度汉学家狄伯杰表示，金奈会晤气氛融洽，展现了两位领导人保持战略沟通的决心。双方都强调两国之间数千年来的文明和文化联系，表示将更加重视贸易和投资合作，并表达了共同促进多边主义的立场。

印度工业联合会主席塔伦·维杰认为，两国领导人气氛融洽的会晤证明中印关系将达到新的互信高度，中印两国的未来可以用“和平繁荣、和睦相处”来形容。

中国现代国际关系研究院研究员马加力认为，中印领导人非正式会晤机制对于稳定双边关系、促进战略互信具有积极作用。

在尼泊尔，习近平主席与班达里总统、奥利总理、尼泊尔共产党联合主席普拉昌达、尼泊尔大会党主席德乌帕等尼方领导人举行会见、会谈。两国就发展双边关系取得广泛共识，决定建立中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系。

尼泊尔各界认为，习近平主席此访为中尼关系未来发展做出了新规划，标志着中尼关系迈入快速发展新时代。

“习主席这次对尼泊尔的国事访问推动两国关系提升到新高度。”尼泊尔《人民评论》周刊总编辑普拉丹说，“中国是大国，但其外交政策追求和平共处，不干涉其他国家内政，不搞霸权，赢得了所有尼泊尔人的赞誉”。

推动互利合作更上层楼

习近平主席此访与印度领导人就深化扩大务实合作、与尼泊尔领导人就构建全方位合作格局达成一系列重要共识，为区域务实合作开辟了新前景。

金奈会晤中，习近平主席与莫迪总理就中印经济、人文等各领域交流确定了多项具体措施。

印度出口组织联合会主席萨拉夫认为，双方领导人会晤强调了两国之间悠久的政治和文化友谊，并表示将采取措施推动两国经贸合作平衡发展，有助于推动完成“区域全面经济伙伴关系协定”谈判。

印度观察家基金会孟买分会前主席库尔卡尼表示，在气候变化等全球问题上，两国坚定履行各自责任。这意味着中印未来可在可再生能源、能源效率、电池技术、电动汽车、环保制造、公共交通等领域展开广泛合作。

在尼泊尔，中尼领导人商定加快构建跨喜马拉雅立体互联互通网络，中方提出重点加强两国在贸易投资、灾后重建、能源、旅游四大领域的合作。

普拉丹认为，中国对尼基础设施发展的支持非常重要，将会对尼产生长期积极影响。尤其是跨喜马拉雅互联互通对尼经济和基础设施发展有着重要意义。尼泊尔是“陆锁国”，在中国的支持下将成为“陆联国”。

尼泊尔外交政策专家什雷斯塔表示，跨境铁路等基础设施建设项目合作尤为让人期待，这对于扩大尼泊尔对中国的出口也非常有益。

加强国际协调共促和平发展

习近平主席南亚两国之行，也是维护多边主义、倡导地区和平稳定、促进地区共同发展的一次重要外交活动。

习近平主席与莫迪总理会晤时谈及地区局势，鼓励各方通过对话解决目前存在的问题。在全球层面，两国领导人一致同意在金砖国家、上海合作组织等多边机制框架内加强协调，维护多边主义和多边贸易体制，共同应对全球性挑战。

尼赫鲁大学国际关系学院教授斯瓦兰·辛格表示，中印两国在多个地区性和全球性的多边议题中都展现出相似看法和做法，两国合作将更富有效率，能在国际多边场合发出更强声音。

中国国际问题研究院亚太研究所副所长蓝建学认为，面对单边主义和保护主义抬头，中印两国在加强双边合作的同时，可以共同探索区域合作新模式，共同高举多边主义旗帜，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

什雷斯塔表示，随着中印关系的加强，尼泊尔可以成为中印之间的桥梁，尤其是尼泊尔铁路建设取得发展后，将为中尼印三方深入合作夯实基础。（参与记者：陈健、王晨曦、耿学鹏、周盛平、刘天）

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