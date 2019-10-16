特朗普私人律师表示不会配合弹劾调查

新华社华盛顿10月15日电（记者孙丁 邓仙来）美国总统特朗普的私人律师朱利安尼15日说，他不会服从国会众议院民主党人发放的传票，也不会配合针对特朗普的弹劾调查。

朱利安尼当天在社交媒体上称，针对特朗普的弹劾调查“非法、违宪且没有根据”，他将不会参加。此外，朱利安尼还分享一封律师信，信中称，传票要求他提交的文件受律师委托人保密协议、总统行政特权等的保护。

众议院情报委员会主席希夫当天傍晚在国会山举行记者会时说，特朗普政府正全面阻挠弹劾调查。一同出席记者会的众议院议长佩洛西表示，众议院启动弹劾调查不需要全院表决授权，目前也没有计划举行全院投票。

众议院情报委员会等9月30日向朱利安尼发传票，要求他在10月15日之前提交特朗普“电话门”事件的有关文件，以配合众议院针对特朗普的弹劾调查。希夫等此前致信朱利安尼说，如果他未能或拒绝服从传票，相关行为将构成妨碍众议院弹劾调查的证据。

特朗普因“电话门”事件正面临弹劾调查，朱利安尼被视为关键人物，成为众议院民主党人的重点取证对象。

8月，美国一名情报界人士匿名检举特朗普同乌克兰总统泽连斯基7月通话时要求对方调查前美国副总统、民主党总统竞选人拜登及其儿子亨特，白宫还采取一些措施“封锁”两人通话内容记录。另据美国媒体报道，特朗普还下令冻结一笔军事援助以施压乌克兰。

这一“电话门”事件震动美国朝野。民主党人指责特朗普滥用职权谋求个人政治利益并寻求外国势力干预美国总统选举。佩洛西9月下旬启动众议院针对特朗普的弹劾调查，但白宫以众议院没有举行全院表决授权弹劾调查等为由明确表示拒绝配合。除了朱利安尼，美国副总统彭斯、美国国务卿蓬佩奥等目前也没有服从国会要求或传票。

朱利安尼曾担任联邦检察官和纽约市市长，他于去年4月加入特朗普私人律师团队。

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