武汉大学第四届海外学术周在巴黎开幕

新华社巴黎10月15日电（记者陈晨）为深化人文社会科学对话交流，深入推进国际学术合作和文明交融互鉴，武汉大学于15至18日在法国巴黎举行第四届主题为“文化与文明的流动与保护”的海外学术周活动。

15日上午，活动开幕式在中国驻法国大使馆教育处举行。中国驻法国大使馆公使衔参赞杨进致辞说，武汉大学近年举办的中法非三方论坛、海外学术周等品牌活动是“敢为人先”的创新之举，是贯彻落实中央教育、文化交往有关部署的切实行动，在全国高校之中发挥了很好的示范引领作用。

武汉大学副校长唐其柱说，通过学术交流和碰撞，推动不同文明交流互鉴、和谐共生，是武汉大学举办海外学术周的初衷。中法文明对话融合具有美好前景，两国合作伙伴将进一步深化交流合作，共同探索和应对人类社会发展面临的共同问题，为促进世界文明进步贡献力量。

巴黎第七大学、法国国立宪章学院和法国国立东方语言文化学院的校方代表分别致辞。他们回顾了与武汉大学深入交往、密切合作的历程，期望以此次活动为契机，进一步深化与武汉大学的交往合作，形成稳定合作机制，取得更多合作成果。

本届海外学术周活动由武汉大学与巴黎第七大学、法国国立宪章学院、法国国立东方语言文化学院等单位合作举办。其间将举办三场高层次、跨文化的国际学术论坛，分别围绕“文化遗产与数字人文”“天空意象与叙事”“古代东亚的信仰与文化流动”等跨学科议题进行深入研讨，并举行武汉大学人文社会科学学术展、武汉大学—巴黎七大孔子学院理事会年度会议等活动。

海外学术周活动是武汉大学哲学社会科学“走出去”计划中的重要举措，通过在海外知名大学举办高端学术活动，汇集世界各地著名学者，共话学术前沿与世界发展，推进文化交流和学术合作。前三届活动先后在德国哥廷根大学、美国芝加哥大学和英国牛津大学举行。

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