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国际空间站上将进行首次全女性太空行走

2019年10月16日13:40  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿10月15日电（记者周舟）美国航天局15日发布消息说，两名美国女宇航员本周将在国际空间站外进行太空行走，这将成为空间站历史上第一次全女性太空行走。

　　美国女宇航员克里斯蒂娜·科赫和杰西卡·梅尔将于17日或18日早上出舱，修复空间站电池充电器故障。

　　今年3月底，美航天局就曾计划实施空间站首次全女性太空行走任务，由科赫和目前已返回地球的安妮·麦克莱恩执行，但由于当时未能为麦克莱恩准备好合身的中号硬质宇航服上衣，改由男宇航员尼克·黑格和科赫出舱行走。

　　美航天局发言人斯特凡妮·席尔霍尔茨此前在推特上回应美航天局涉嫌性别歧视时解释说，麦克莱恩当时在太空行走前才发现中号更为合适。尽管当时空间站还有一套中号上衣，但来不及进行拼装，只能临时换人。

　　据介绍，宇航服硬质上衣有3种型号，而下身、小臂、腰部和靴子各有多种型号，拼装最长花费12小时，通常在地面完成。美航天局表示，目前已拼装好两件上衣为中号的合身宇航服，可供科赫和梅尔使用。

　　本次全女性太空行走原计划21日进行，由两名宇航员继续为空间站更换电池，但美航天局15日称，11日电池充电器发生故障，导致已安装好的锂电池无法使用，因此科赫和梅尔将提前出舱，承担更换故障组件的新任务。

　　据介绍，迄今共有227名太空行走者，其中只有14名女性，即将进行第一次太空行走的梅尔将成为第15名女性太空行走者。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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